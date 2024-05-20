Iran के राष्ट्रपति का निधन,हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई मौत, PM ने जताया शोक
सरकारी मीडिया के अनुसार, बचाव दल को काफी समय लगा क्योंकि जहां पर ये घटना हुई वो पहाड़ी इलाका है। ईरान के राष्टपति अजरबैजान से वापस लौट रहे थे और रास्ते में उनके साथ ये घटना हुई।
ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अब इस दुनिया में नहीं रहे
Iran के राष्ट्रपति Ebrahim Raisi अब इस दुनिया में नहीं रहे। हेलिकॉप्टर क्रैश में इब्राहिम रईसी की मौत हो गई। इस हादस में उनके साथ विदेश मंत्री Hossein Amir-Abdollahian की भी जान चली गई है। भारत के PM Modi ने इ्ब्राहिम रईसी की मौत पर शोक जताया है।
सरकारी मीडिया के अनुसार, बचाव दल को काफी समय लगा क्योंकि जहां पर ये घटना हुई वो पहाड़ी इलाका है। ईरान के राष्टपति अजरबैजान से वापस लौट रहे थे और रास्ते में उनके साथ ये घटना हुई। ईरान और तुर्की ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया जिसके बाद मलबा मिल सका है।