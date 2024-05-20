scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsपरदेसIran के राष्ट्रपति का निधन,हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई मौत, PM ने जताया शोक

Iran के राष्ट्रपति का निधन,हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई मौत, PM ने जताया शोक

सरकारी मीडिया के अनुसार, बचाव दल को काफी समय लगा क्योंकि जहां पर ये घटना हुई वो पहाड़ी इलाका है। ईरान के राष्टपति अजरबैजान से वापस लौट रहे थे और रास्ते में उनके साथ ये घटना हुई।

Advertisement
UPDATED: May 20, 2024 12:15 IST
ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अब इस दुनिया में नहीं रहे
ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अब इस दुनिया में नहीं रहे

Iran के राष्ट्रपति Ebrahim Raisi अब इस दुनिया में नहीं रहे। हेलिकॉप्टर क्रैश में इब्राहिम रईसी की मौत हो गई। इस हादस में उनके साथ विदेश मंत्री Hossein Amir-Abdollahian की भी जान चली गई है। भारत के PM Modi ने इ्ब्राहिम रईसी की मौत पर शोक जताया है। 

Also Read: केंद्रीय मंत्री Jyotiraditya Scindia की मां का निधन, AIIMS में ली आखिरी सांस

advertisement

सरकारी मीडिया के अनुसार

सरकारी मीडिया के अनुसार, बचाव दल को काफी समय लगा क्योंकि जहां पर ये घटना हुई वो पहाड़ी इलाका है। ईरान के राष्टपति अजरबैजान से वापस लौट रहे थे और रास्ते में उनके साथ ये घटना हुई। ईरान और तुर्की ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया जिसके बाद मलबा मिल सका है।

Published On:
May 20, 2024