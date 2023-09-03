सरकार ने बनाया 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पैनल

scorecardresearch
परदेस

पैनल तुरंत अपना काम शुरू करने के लिए तैयार है और इसका लक्ष्य अपनी सिफारिशें प्रदान करना है। समिति के अन्य सदस्यों में पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष सी कश्यप, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 3, 2023 14:22 IST
सरकार ने शनिवार को आधिकारिक तौर पर आठ सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है।
इस समिति की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द करेंगे और इसमें गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद जैसे उल्लेखनीय सदस्य शामिल होंगे। अधीर रंजन चौधरी ने इस पैनल का सदस्य बनने से इनकार कर दिया है।

पैनल तुरंत अपना काम शुरू करने के लिए तैयार है और इसका लक्ष्य अपनी सिफारिशें प्रदान करना है। समिति के अन्य सदस्यों में पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष सी कश्यप, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल हैं।

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में समिति की बैठकों में भाग लेंगे, जबकि कानूनी मामलों के सचिव नितेन चंद्रा पैनल के सचिव के रूप में काम करेंगे।

इस समिति का प्राथमिक उद्देश्य देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है और इसकी रूपरेखा तैयार करनी है। समिति त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव को अपनाने, दल-बदल, या एक साथ चुनावों के संदर्भ में उत्पन्न होने वाली किसी भी अन्य प्रासंगिक घटनाओं जैसे परिदृश्यों का विश्लेषण करेगी और संभावित समाधान पेश करेगी।

Sep 3, 2023