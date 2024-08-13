X पर Elon Musk ने लिया Donald Trump का इंटरव्यू, Trump बोले हमले के बाद भगवान पर बढ़ा भरोसा, कमला राष्ट्रपति बनीं तो देश हो जाएगा बर्बाद !

Elon Musk ने मंगलवार को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump का X स्पेस पर इंटरव्यू लिया। ऑडियो फॉर्मेट में यह बातचीत लगभग 2 घंटे तक चली। सबसे पहले मस्क ने पेंसिल्वेनिया में उन पर हुए हमले के बारे में पूछा। ट्रम्प ने हंसते हुए कहा कि वह अनुभव बहुत बुरा था। हमले के बाद से वे भगवान ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। ट्रम्प ने इंटरव्यू में बाइडेन और कमला हैरिस पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इनकी नीतियों की वजह से देश में 100 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई है। दूसरे देशों के अपराधी अमेरिका में घुस रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग से नरमी बरतने के आरोपों पर ट्रम्प ने कहा कि वह पुतिन और किम जोंग को अच्छे से जानते हैं। वे बेहद चालाक और क्रूर नेता हैं। उन्होंने पुतिन को यूक्रेन पर हमला न करने की सलाह दी थी। उन्होंने वादा भी किया था कि वे ऐसा नहीं करेंगे।

advertisement

ट्रम्प के इंटरव्यू की बड़ी बातें...

1. यूक्रेन और गाजा में युद्ध के लिए बाइडेन जिम्मेदार हैं।

2. ईरान को प्रतिबंधों की चेतावनी दी थी। अभी मैं राष्ट्रपति होता तो ईरान हिजबुल्लाह और हमास की मदद करने की हिम्मत नहीं करता।

3. पुतिन को यूक्रेन पर हमला नहीं करने को कहा था। तब पुतिन ने कहा था कि वे ऐसा नहीं करेंगे। बाइडेन के शासन काल में हमला हुआ।

4. पुतिन और जिनपिंग अपने देश से प्यार करते हैं। उनका 'प्यार' कुछ अलग है। अमेरिका को उनसे निपटने के लिए एक मजबूत राष्ट्रपति की जरूरत है।

5. कमला हैरिस कैलिफोर्निया की मेयर बनीं और उन्होंने उस शहर को बर्बाद कर दिया। यदि वे अमेरिका की राष्ट्रपति बनीं तो देश बर्बाद हो जाएगा।

6. कमला हैरिस का भाषण सुनने के लिए रैलियों में लोग ही नहीं आए। सोशल मीडिया पर दिख रही भीड़ AI से बनाई गई थी।

7. कमला मीडिया के सवालों से बचती हैं। राष्ट्रपति की उम्मीदवारी मिलने के बाद इंटरव्यू नहीं दिया।

8. देश को चलाने वाले लोग अयोग्य हैं। अगर कमला राष्ट्रपति बनीं तो अमेरिका का कारोबार बंद हो जाएगा।

9. कमला बॉर्डर सुरक्षा चीफ थीं। वे बॉर्डर बंद नहीं कर सकीं जिसकी वजह से दुनिया भर के अपराधी अमेरिका में घुस गए।

10. अमेरिका में 2 करोड़ अवैध अप्रवासी हैं। दूसरे देशों के ड्रग डीलर हमारे यहां आ रहे हैं। कमला तो जो बाइडेन से भी अधिक नाकाबिल हैं।

11. बाइडेन को जबरदस्ती व्हाइट हाउस से निकाला जा रहा है। उन्हें रेस से जबरन बाहर किया गया है। उनका इस्तीफा नहीं था, वो तख्तापलट था।

12. अमेरिका को अगर AI में सबसे आगे रहना है और चीन का मुकाबला करना है तो उसे इसके लिए बहुत अधिक काम करना होगा।

13. अमेरिका के पास एक भी हाई-स्पीड ट्रेन नहीं है। उन्होंने देश में बुलेट ट्रेन लाने की कोशिश की मगर डेमोक्रेटिक पार्टी ने ऐसा होने नहीं दिया।

14. अमेरिका में 100 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई है। बाइडेन इसके जिम्मेदार हैं। आम लोग किराने का सामान तक नहीं खरीद पा रहे।

15. जब मैं राष्ट्रपति था तो लोग बहुत सारा पैसा सेविंग कर रहे थे। आज वे जीने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। अब लोग उधार पर जी रहे हैं।

advertisement

16. अगर मैं फिर से राष्ट्रपति चुना गया तो टेस्ला (मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी) को लेकर जरूर कुछ बड़ा करूंगा।

17. सबसे बड़ा खतरा ग्लोबल वार्मिंग नहीं है। सबसे बड़ा खतरा न्यूक्लियर वार्मिंग है।

18. कहने के लिए 5 देशों के पास न्यूक्लियर पावर है, लेकिन नहीं, असल में 9 देशों के पास परमाणु पावर है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन के अलावा भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास भी न्यूक्लियर पावर है।

19. सत्ता में आया तो शिक्षा विभाग को बंद कर दूंगा। शिक्षा को केंद्र के बदले राज्यों के हवाले कर दूंगा।

Also Read: 'George Soros, Hindenburg के मुख्य निवेशक हैं', BJP ने लगाया आरोप आरोप

मस्क बोले- ओबामा ने 6 घंटे तक इंतजार कराया

बातचीत के दौरान मस्क ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को कट्टर वामपंथी बताया। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी कमला को एक लिबरल नेता के तौर पर पेश कर रही है जो कि सच नहीं है। हकीकत में वे ज्यादा ही वामपंथी हैं। इस पर ट्रम्प ने कहा कि हां, वह पागलपन की हद तक कट्टर वामपंथी हैं। मस्क ने इंटरव्यू में कहा कि वो पहले ओबामा का समर्थन करते थे। एक बार उनसे हाथ मिलाने के लिए उन्हें 6 घंटे तक लाइन में खड़े रहना पड़ा था। आज वे रिपब्लिकन राष्ट्रपति उम्मीदवार का इंटरव्यू ले रहे हैं। ट्रम्प ने कहा कि वे खुद को लिबरल डेमोक्रेट मानते हैं। उन्होंने लिबरल डेमोक्रेट विचारधारा रखने वाले लोगों से ट्रम्प का समर्थन करने की अपील की।

advertisement

प्रवासी मुद्दे पर ट्रम्प बोले- सभी बुरे नहीं

मस्क ने अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर कहा कि उनका मानना है कि अधिकांश अवैध अप्रवासी बुरे नहीं हैं। इस पर ट्रम्प ने सहमति जताते हुए कहा- हां ये बिल्कुल सही है। सभी बुरे नहीं हैं। हालांकि, ट्र्रम्प अपने पूरे चुनाव अभियान के दौरान अवैध अप्रवासियों की निंदा करते रहे हैं। उनका कहना है कि दुनियाभर के देश अपनी जेलों को खाली करके बुरे लोगों को अमेरिका भेज रहे हैं।

किम जोंग के साथ हुए ट्विटर वॉर पर बोले

ट्रम्प ने कहा कि किम जोंग उन के साथ उनकी अच्छी बनती थी। उन्होंने अपने फेमस ‘रॉकेट मैन’ वाले ट्वीट को भी याद किया। दरअसल ट्रम्प और किम जोंग के बीच ट्विटर वॉर देखने को मिला था। ट्रम्प ने कहा था कि उनका ‘बड़ा लाल बटन’ ज्‍यादा अच्छा काम करता है। ट्रम्प यहां उत्तर कोरिया से अपने परमाणु हथियारों की तुलना कर रहे थे। ट्रम्प ने कहा कि जो बाइडन और ओबामा ने चीन, उत्तर कोरिया, ईरान और रूस को एक साथ ला दिया है। मस्क ने मुश्किलों का सामना करने के लिए ट्रम्प के ‘हिम्मत’ की तारीफ की और कहा कि उनकी बहादुरी झूठी नहीं है। मस्क ने कहा कि कमला हैरिस और जो बाइडन अमेरिका के दुश्मनों को डरा नहीं पाते।

advertisement

मस्क का आरोप- इंटरव्यू से पहले X पर साइबर अटैक हुआ

ट्रम्प और मस्क के इस इंटरव्यू को 13 लाख से भी ज्यादा लोग लाइव सुन रहे थे। ट्रम्प ने दावा किया कि उनकी बातचीत को 6 करोड़ से अधिक लोगों ने लाइव सुना। भारतीय समय के मुताबिक यह इंटरव्यू सुबह 5:30 बजे से शुरू होना था, लेकिन टेक्निकल ग्लिच की वजह से यह 45 मिनट की देरी से शुरू हुआ। मस्क ने इस देरी के लिए साइबर हमलावरों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि X सर्वर पर हुए इस साइबर अटैक से यह साफ होता है कि लोगों को पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प की बात सुनने से रोकने की कोशिशें हो रही हैं।

advertisement

इंटरव्यू से पहले ट्रम्प ने X पर किए कई पोस्ट

इंटरव्यू से पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार को X पर वापसी की और कई पोस्ट किए। उनके ट्विटर अकाउंट को 6 जनवरी, 2021 को हुई कैपिटल हिल हिंसा के चलते बैन कर दिया गया था, इसके बाद से ही यह अकाउंट इनएक्टिव था। 2022 में इलॉन मस्क ने जब ट्विटर को खरीदा तो उन्होंने ट्रम्प के अकाउंट से बैन हटा दिया, हालांकि ट्रम्प ने इस साइट पर वापसी नहीं की। ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल नाम से अपना नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू किया था, हालांकि वहां उनके पोस्ट्स को उतनी लोकप्रियता नहीं मिलती है, जितना उनके ट्वीट्स को मिलती थी। X पर डोनाल्ड ट्रम्प की वापसी से उनके राष्ट्रपति चुनाव के कैंपेन को मजबूती मिलने की उम्मीद की जा रही है।

राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर ट्रम्प का समर्थन कर चुके हैं मस्क

मस्क ने पिछले महीने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रम्प की उम्मीदवारी का समर्थन किया था। दरअसल, 14 जुलाई को पेंसिल्वेनिया राज्य के बटलर शहर में एक रैली के दौरान ट्रम्प पर हमला हुआ था। तब इलॉन मस्क ने X पर लिखा कि मैं ट्रम्प का समर्थन करता हूं और उनके जल्द ठीक होने की उम्मीद करता हूं। एक अन्य X पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि इससे पहले अमेरिका में इतना मजबूत राष्ट्रपति उम्मीदवार कोई था तो वह थियोडोर रूजवेल्ट थे।