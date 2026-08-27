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Newsट्रेंडिंगयश की Toxic ने रिलीज होते ही दिखाया दम, पहले दिन की कमाई ने सबको चौंकाया

यश की Toxic ने रिलीज होते ही दिखाया दम, पहले दिन की कमाई ने सबको चौंकाया

यश की फिल्म ‘Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups’ ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है। फिल्म ने ₹100 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ बड़ा रिकॉर्ड बनाया, लेकिन एक खास मामले में यह यश की पिछली ब्लॉकबस्टर से पीछे रह गई। पूरी कहानी में जानिए फिल्म के कलेक्शन और रिकॉर्ड की पूरी तस्वीर।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 27, 2026 10:40 IST
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In Short

  • यश की ‘Toxic’ ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत करते हुए पहले दिन भारत में ₹101.10 करोड़ नेट कमाई की।
  • फिल्म ने ₹100 करोड़ क्लब में एंट्री तो कर ली, लेकिन यश की पिछली फिल्म ‘KGF: Chapter 2’ के ₹134.50 करोड़ के ओपनिंग रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई।
  • हिंदी वर्जन ने सबसे ज्यादा ₹55 करोड़ का योगदान दिया, जबकि कन्नड़ वर्जन ने 89% ऑक्यूपेंसी के साथ सबसे मजबूत प्रदर्शन किया।

साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म  Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी इस एक्शन ड्रामा ने रिलीज के पहले दिन भारत में ₹101.10 करोड़ नेट कमाए। Sacnilk के शुरुआती अनुमान के मुताबिक फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन करीब ₹120.75 करोड़ रहा, जबकि दुनियाभर में इसकी ओपनिंग डे कमाई ₹140.75 करोड़ दर्ज की गई।

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KGF: Chapter 2 से पीछे रही Toxic

बड़ी ओपनिंग के बावजूद Toxic यश की पिछली ब्लॉकबस्टर **KGF: Chapter 2** का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकी। अप्रैल 2022 में रिलीज हुई KGF: Chapter 2 ने पहले दिन भारत में ₹134.50 करोड़ नेट कलेक्शन किया था। इस हिसाब से Toxic करीब ₹33.40 करोड़ पीछे रह गई।इसके साथ ही Toxic यश की दूसरी ऐसी फिल्म बन गई है, जिसने पहले दिन ₹100 करोड़ नेट का आंकड़ा पार किया है। इससे पहले यह उपलब्धि KGF: Chapter 2 ने हासिल की थी।

 हिंदी वर्जन ने दिया सबसे बड़ा योगदान

Toxic ने पहले दिन भारत में 24,579 शोज से ₹101.10 करोड़ नेट कमाए। फिल्म की कुल ऑक्यूपेंसी 56.1% रही। हिंदी वर्जन ने सबसे ज्यादा योगदान दिया और करीब ₹55 करोड़ नेट कमाए। इसके बाद कन्नड़ वर्जन ने ₹23.30 करोड़, तेलुगु ने ₹16 करोड़, तमिल ने ₹5.50 करोड़ और मलयालम ने ₹1.30 करोड़ का कलेक्शन किया।कन्नड़ वर्जन की ऑक्यूपेंसी सबसे मजबूत रही, जो करीब 89% दर्ज की गई। वहीं तेलुगु में 60%, हिंदी में 53%, मलयालम में 61% और तमिल में 42% ऑक्यूपेंसी रही।

 बड़े शहरों में दिखा मजबूत प्रदर्शन

फिल्म ने कई बड़े बाजारों में अच्छी पकड़ दिखाई। हिंदी वर्जन में हैदराबाद और चेन्नई में 84.8% ऑक्यूपेंसी रही, जबकि बेंगलुरु में यह आंकड़ा 78% दर्ज किया गया। लखनऊ में 65.8% और जयपुर में 65.3% ऑक्यूपेंसी रही।कन्नड़ वर्जन ने अपने घरेलू बाजार में और बेहतर प्रदर्शन किया। बेंगलुरु में फिल्म ने 1,094 शोज के साथ 91.3% ऑक्यूपेंसी दर्ज की।

Toxic की स्टारकास्ट

गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी Toxic में यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत, तारा सुतारिया, अक्षय ओबेरॉय और सुदेव नायर अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म 26 अगस्त को हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में रिलीज हुई।अब फिल्म की कमाई इस बात पर निर्भर करेगी कि वह दूसरे दिन और वीकेंड पर दर्शकों की पकड़ कितनी मजबूत बनाए रखती है।
 

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 27, 2026