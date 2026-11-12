CJP और कांग्रेस के खिलाफ BJP का प्लान! दो दिन की बैठक में तय होगी पार्टी की नई रणनीति

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सामने अब सिर्फ चुनाव जीतने की चुनौती नहीं है, बल्कि युवाओं के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखने और विपक्ष के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने की भी मुश्किल खड़ी हो गई है। सोशल मीडिया पर Gen Z की बढ़ती सक्रियता और कांग्रेस के लगातार हमलों ने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। इसी को देखते हुए BJP नेतृत्व ने 27 और 28 नवंबर को दो दिन की अहम बैठक बुलाने का फैसला किया है। इस बैठक में पार्टी के सामने खड़ी इन चुनौतियों से निपटने के लिए नई रणनीति तैयार की जाएगी।

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27-28 नवंबर को होगी BJP की बड़ी बैठक, PM मोदी भी होंगे शामिल

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में होने वाली इस दो दिवसीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में पार्टी नेताओं से ऐसे सुझाव मांगे जाएंगे, जिनसे विपक्ष के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला किया जा सके और सरकार के खिलाफ बन रहे माहौल को बदला जा सके।

Gen Z के बीच बढ़ती विपक्ष की आवाज से BJP परेशान

BJP के लिए सबसे बड़ी चिंता सोशल मीडिया पर युवाओं की बढ़ती सक्रियता है। खासकर Gen Z के कई एक्टिविस्ट अब सरकार की नीतियों और फैसलों की खुलकर आलोचना कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विपक्ष की बातों को मिल रहे समर्थन ने BJP के लिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की चुनौती बढ़ा दी है।

कांग्रेस के हमलावर रुख ने बढ़ाई मुश्किल

BJP की चिंता सिर्फ Gen Z तक सीमित नहीं है। कांग्रेस भी पहले के मुकाबले ज्यादा आक्रामक तरीके से सरकार को घेर रही है। कांग्रेस चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता, बेरोजगारी और लोकतांत्रिक संस्थाओं के कथित दुरुपयोग जैसे मुद्दों को लगातार उठा रही है। पार्टी की यह रणनीति युवाओं के बीच भी असर डालती दिख रही है, जिससे BJP के लिए राजनीतिक मुकाबला और मुश्किल हो गया है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

INDIA गठबंधन की रैली और SIR का विरोध भी बना वजह

दिल्ली में विपक्षी INDIA गठबंधन की हालिया सार्वजनिक रैली और वोटर लिस्ट के Special Intensive Revision (SIR) के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। विपक्ष के इस अभियान के जवाब में BJP अब अपनी तरफ से भी लोगों को जोड़ने और राजनीतिक स्तर पर जवाब देने की तैयारी कर रही है।

जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करने की तैयारी

बैठक में BJP की रणनीति सिर्फ विपक्ष के आरोपों का जवाब देने तक सीमित नहीं रहेगी। पार्टी नेतृत्व जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने, राजनीतिक संवाद को बेहतर बनाने और युवाओं के साथ दोबारा जुड़ने के तरीकों पर भी चर्चा करेगा। इसके लिए पार्टी के संगठनात्मक कामकाज और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के तरीके में बदलाव पर विचार किया जा सकता है।

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UP समेत आगामी विधानसभा चुनावों पर भी रहेगा फोकस

दो दिन की इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। इसमें उत्तर प्रदेश (UP) पर खास ध्यान दिया जाएगा। BJP के लिए यह राज्य काफी अहम है, लेकिन यहां पार्टी को अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ बनाए रखने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।

राजनीतिक नैरेटिव पर पकड़ बनाए रखना बड़ी चुनौती

इन सभी मुद्दों के बीच BJP के सामने एक बड़ी चुनौती राजनीतिक नैरेटिव यानी लोगों के बीच अपनी बात और छवि को मजबूत बनाए रखने की है। पार्टी के सामने सवाल सिर्फ चुनावी जीत का नहीं, बल्कि ऐसे समय में युवाओं और आम लोगों के बीच अपना भरोसा बनाए रखने का भी है, जब विपक्ष पहले से ज्यादा मुखर होकर सरकार की नीतियों और कामकाज पर सवाल उठा रहा है।