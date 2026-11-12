Nvidia CEO जेनसन हुआंग फिर विवादों में! कौन हैं किम्बर्ली पॉवेल, जिनसे कथित रिश्ते की खबर ने मचाई हलचल?

Nvidia के CEO जेनसन हुआंग से जुड़े विवाद में अब एक और नाम सामने आया है। The New York Times की रिपोर्ट के मुताबिक, हुआंग के अपनी कंपनी की सीनियर एग्जीक्यूटिव किम्बर्ली पॉवेल के साथ कथित संबंध थे। इस रिपोर्ट के बाद पॉवेल भी चर्चा में आ गई हैं। आइए जानते हैं कौन हैं किम्बर्ली पॉवेल और Nvidia में क्या है उनकी भूमिका।

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कौन हैं किम्बर्ली पॉवेल?

किम्बर्ली पॉवेल Nvidia की वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर हैं। वह कंपनी के ग्लोबल हेल्थकेयर बिजनेस की जिम्मेदारी संभालती हैं। उन्होंने मई 2008 में Nvidia जॉइन की थी और अक्टूबर 2017 से हेल्थकेयर डिवीजन का नेतृत्व कर रही हैं।

उनका काम हेल्थकेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मेडिकल इमेजिंग, लाइफ साइंस और दवाओं की खोज से जुड़ी तकनीकों पर केंद्रित है।

जेनसन हुआंग के साथ कथित संबंधों को लेकर क्या है रिपोर्ट?

The New York Times की 11 नवंबर की रिपोर्ट में पांच पूर्व Nvidia कर्मचारियों के हवाले से हुआंग और पॉवेल के कथित संबंधों का जिक्र किया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2026 में सैन जोस में Nvidia के एक कार्यक्रम के दौरान दोनों को एक होटल में कथित तौर पर करीब देखा गया था। अखबार ने बताया कि इस घटना का वीडियो बनाए जाने की जानकारी भी सामने आई, हालांकि अखबार को वह वीडियो नहीं मिला।

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि हुआंग की सिक्योरिटी टीम ने वीडियो रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति से नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट (NDA) पर हस्ताक्षर कराने की कोशिश की थी।

हालांकि, न तो हुआंग ने और न ही पॉवेल ने इस कथित रिश्ते की सार्वजनिक पुष्टि की है।

इंजीनियर से Nvidia की हेल्थकेयर बिजनेस प्रमुख तक का सफर

पॉवेल ने Northeastern University से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। Nvidia में आने से पहले उन्होंने DOME Imaging Systems और Planar Systems में काम किया। यहां उन्होंने हार्डवेयर इंजीनियर और मेडिकल बिजनेस यूनिट में प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर की जिम्मेदारी संभाली।

Nvidia में शुरुआत में उन्होंने हेल्थकेयर और हायर एजुकेशन बिजनेस डेवलपमेंट पर काम किया। बाद में AI बिजनेस डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भी संभाली।

आज वह Nvidia के हेल्थकेयर कारोबार में अहम भूमिका निभा रही हैं। उनके नेतृत्व में कंपनी मेडिकल इमेजिंग, जीनोमिक्स और ड्रग डिस्कवरी जैसी तकनीकों पर काम कर रही है।

पहले भी विवादों में आए थे जेनसन हुआंग

इससे पहले हुआंग ने कर्मचारियों को भेजे संदेश में अपनी पत्नी के प्रति बेवफाई स्वीकार की थी और परिवार से माफी मांगी थी। इसके अलावा चीनी कारोबारी एलिस हुआंग से कथित संबंधों को लेकर भी विवाद सामने आया था।

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इन घटनाओं के बीच Nvidia का बोर्ड कंपनी से जुड़े अलग राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की स्वतंत्र जांच करा रहा है। किम्बर्ली पॉवेल से जुड़े नए आरोपों पर कंपनी की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।