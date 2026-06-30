विराट कोहली रोज क्या खाते हैं? उनकी प्लेट में प्रोटीन से भरपूर होती हैं ये चीजें

Virat Kohli Diet: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अपनी शानदार फिटनेस के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उनकी फिटनेस का राज सिर्फ कड़ी मेहनत और जिम नहीं, बल्कि उनकी हेल्दी डाइट भी है। विराट रोज ऐसी चीजें खाते हैं, जिनसे शरीर को प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और दूसरे जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। इसी वजह से लंबे मैच और कठिन ट्रेनिंग के बाद भी उनकी ताकत और एनर्जी बनी रहती है।

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प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा खाते हैं

विराट अपनी डाइट में सोया चंक्स और लो-फैट पनीर जैसी प्रोटीन वाली चीजें जरूर शामिल करते हैं। प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, थकान कम करता है और वर्कआउट के बाद शरीर को जल्दी रिकवर होने में मदद करता है। इसलिए उनकी ज्यादातर मील्स में प्रोटीन जरूर होता है।

हरी सब्जियां भी खाते हैं

प्रोटीन के साथ विराट हरी सब्जियां भी खूब खाते हैं। उनकी थाली में पालक, ब्रोकली और स्वीट कॉर्न जैसी चीजें रहती हैं। इनमें फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो पाचन को अच्छा रखते हैं और शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाते हैं।

कम तेल और हल्के मसालों वाली डाइट

विराट ज्यादा तेल और तेज मसाले वाला खाना खाने से बचते हैं। वह हल्का और आसानी से पचने वाला खाना पसंद करते हैं। इससे शरीर पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता और पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है।

साबुत अनाज से मिलती है एनर्जी

उनकी डाइट में ब्राउन राइस और ओट्स जैसे साबुत अनाज भी शामिल होते हैं। ये शरीर को धीरे-धीरे एनर्जी देते हैं। इससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है और जल्दी थकान महसूस नहीं होती।

ड्राई फ्रूट्स भी हैं डाइट का हिस्सा

विराट बादाम, अखरोट और अलग-अलग तरह के बीज भी खाते हैं। इनसे शरीर को हेल्दी फैट, प्रोटीन और कई जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। ये दिल को स्वस्थ रखने, दिमाग को तेज रखने और वर्कआउट के बाद शरीर को जल्दी रिकवर करने में मदद करते हैं।

हर मील सोच-समझकर चुनते हैं

विराट अपनी डाइट को बहुत सोच-समझकर फॉलो करते हैं। उनकी थाली में ऐसी चीजें शामिल होती हैं, जो शरीर को पोषण देती हैं और फिटनेस बनाए रखती हैं। वर्कआउट के बाद भी उनकी डाइट ऐसी होती है, जिससे शरीर जल्दी रिकवर हो सके। यही संतुलित डाइट और अनुशासन उन्हें दुनिया के सबसे फिट क्रिकेटरों में शामिल करता है।