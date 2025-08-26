scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगभारत में पहली बार लॉन्च हुआ चार्टर्ड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकर प्रोग्राम, युवाओं को देगा बड़ा करियर मौका

भारत में पहली बार लॉन्च हुआ चार्टर्ड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकर प्रोग्राम, युवाओं को देगा बड़ा करियर मौका

वैंटेज नॉलेज एकेडमी ने मुंबई में "चार्टर्ड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकर" प्रोग्राम लॉन्च किया, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करियर के लिए युवाओं को ग्लोबल लेवल की ट्रेनिंग देगा।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Aug 26, 2025 11:00 IST
Representational Image
Representational Image

मुंबई में 23 अगस्त 2025 को हुए मनीएक्सपो कार्यक्रम के दौरान वैंटेज नॉलेज एकेडमी लिमिटेड ने एक बड़ा ऐलान किया। कंपनी ने "चार्टर्ड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकर" यानी CGIB सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह खास कोर्स उन युवाओं और प्रोफेशनल्स के लिए है जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग (Investment Banking) के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं।

advertisement

क्या है CGIB प्रोग्राम?

सीजीआईबी एक 18 महीने का प्रोफेशनल कोर्स है, जिसे तीन स्तर बेसिक, स्ट्रेटजी और प्रैक्टिकल में बांटा गया है। इसमें छात्रों को पहले बुनियादी बातें सिखाई जाएंगी, फिर रणनीतिक सोच पर ध्यान दिया जाएगा और आखिर में असली मार्केट से जुड़े केस स्टडी और प्रोजेक्ट्स करवाए जाएंगे। इस तरह यह कोर्स केवल किताबों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि असली अनुभव भी देगा।

किसने तैयार किया प्रोग्राम?

इस प्रोग्राम को इन्वेस्टमेंट बैंकर्स फाउंडेशन ने तैयार किया है और वैंटेज नॉलेज एकेडमी इसके आधिकारिक ट्रेनिंग पार्टनर हैं। वैंटेज अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म www.vantagepro.app के जरिए यह कोर्स उपलब्ध कराएगा। इसमें छात्रों को ऑनलाइन लेक्चर, केस स्टडी, लाइव क्लास और ग्लोबल लेवल का कैपस्टोन प्रोजेक्ट भी मिलेगा।

कौन कर सकता है यह कोर्स?

सीजीआईबी किसी भी ग्रेजुएट या पोस्टग्रेजुएट के लिए खुला है। अगर कोई पहले से नौकरी कर रहा है और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आना चाहता है तो वह भी इसमें एडमिशन ले सकता है। इस कोर्स के एग्जाम जून और दिसंबर में होंगे।

पढ़ाई में क्या शामिल होगा

इस प्रोग्राम का कोर्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लगभग हर पहलू को कवर करता है। इसमें फाइनेंशियल मार्केट (Financial Market), मर्जर एंड एक्विजिशन (M&A), वैल्यूएशन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और दिवालियापन जैसे टॉपिक शामिल हैं। यह सब छात्रों को ग्लोबल लेवल पर काम करने की तैयारी देगा।

वैंटेज की अन्य पहल

वैंटेज नॉलेज एकेडमी ने हाल ही में कई और शैक्षणिक प्रोजेक्ट भी शुरू किए हैं।

  • बियॉन्ड द सिलेबस नाम से एक पॉडकास्ट, जिसमें शिक्षा से जुड़े नए ट्रेंड और इनोवेशन पर चर्चा होती है।
     
  • द कैंपस नाम का ई-न्यूजलेटर, जो हर महीने लाखों छात्रों और शिक्षकों तक पहुंचाया जाता है।
     
  • सर्टिफाइड फाइनेंशियल लिटरेसी (CFL) प्रोग्राम, जिसके जरिए स्कूल और कॉलेज के छात्रों को पैसों से जुड़ी जरूरी जानकारी दी जा रही है।
     
  • इसके साथ ही साइबर सुरक्षा पर भी एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिससे भविष्य में डिजिटल फील्ड में काम करने वाले युवाओं को तैयार किया जा सके।
     

भारत में इस तरह का यह पहला व्यापक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। वैंटेज के प्रवक्ता राजेश देधिया के मुताबिक, सीजीआईबी आने वाले समय में पेशेवर निवेश बैंकिंग शिक्षा का नया मानक बनेगा। यह न सिर्फ किताबों का ज्ञान देगा बल्कि असली बाजार में काम करने का आत्मविश्वास भी बढ़ाएगा।

advertisement

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Aug 26, 2025