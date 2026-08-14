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Newsट्रेंडिंग चमोली टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत, 12 घायल, 3 अब भी लापता

चमोली टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत, 12 घायल, 3 अब भी लापता

उत्तराखंड के चमोली जिले में निर्माणाधीन हाइड्रो टनल में अचानक पानी और मलबा घुसने से बड़ा हादसा हो गया। THDC प्रोजेक्ट साइट पर हुए इस हादसे में सात मजदूरों की मौत हुई, जबकि 14 घायल हैं। रेस्क्यू टीमें अभी भी टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने में जुटी हैं।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 14, 2026 11:24 IST

In Short

  • चमोली हाइड्रो टनल हादसे में अब तक 7 मजदूरों की मौत, 12 घायल और 3 मजदूर लापता हैं।
  • THDC प्रोजेक्ट की निर्माणाधीन टनल में अचानक पानी और मलबा घुसने से 22 मजदूर फंस गए थे।
  • NDRF, SDRF, सेना और अन्य एजेंसियां लापता मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं।

उत्तराखंड के चमोली जिले में निर्माणाधीन हाइड्रो टनल में हुए हादसे में अब तक सात मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 मजदूर घायल हैं। वहीं तीन मजदूरों के अभी भी लापता होने की जानकारी सामने आई है। गुरुवार शाम अचानक टनल में पानी और भारी मात्रा में मलबा घुसने से यह हादसा हुआ था। घटना THDC के मायापुर, पीपलकोटी स्थित हाइड्रो प्रोजेक्ट साइट पर हुई, जहां काम कर रहे मजदूरों को संभलने का ज्यादा मौका नहीं मिल पाया।

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शाम करीब 6:45 बजे टनल में घुसा पानी और मलबा

अधिकारियों के मुताबिक, गुरुवार शाम करीब 6:45 बजे THDC की निर्माणाधीन हाइड्रो टनल में अचानक पानी और मलबा भर गया। हादसे के वक्त टनल के अंदर 22 मजदूर काम कर रहे थे। अचानक हुए इस हादसे के कारण कई मजदूर अंदर ही फंस गए।

प्रशासन और बचाव एजेंसियों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। शुरुआती अभियान में कई मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन अब तक सात लोगों की जान जाने की पुष्टि हो चुकी है।

NDRF, SDRF और सेना की टीमें बचाव अभियान में जुटीं

हादसे के बाद NDRF, SDRF, सेना, ITBP, CISF, स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं। टनल के अंदर जमा पानी और मलबे को हटाने के लिए भारी मशीनों की मदद ली जा रही है।

रेस्क्यू टीमों ने मुश्किल हालात के बीच टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का प्रयास किया। पानी वाले हिस्सों को पार करने के लिए इम्प्रोवाइज्ड ड्रम बोट्स का भी इस्तेमाल किया गया।अधिकारियों के अनुसार, हादसे में शामिल 22 मजदूरों में से कई को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन तीन मजदूरों की तलाश अभी भी जारी है।

12 घायल मजदूरों का अस्पताल में इलाज जारी

हादसे में घायल हुए 12 मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया गया है। कुछ मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए बड़े मेडिकल सेंटर रेफर किया जा सकता है।रेस्क्यू साइट पर मेडिकल टीमों को भी तैनात किया गया है, ताकि बाहर निकाले जा रहे मजदूरों को तुरंत इलाज मिल सके।

CM धामी ने अधिकारियों से लिया अपडेट

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हादसे की जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

CM धामी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता टनल में फंसे सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना है। उन्होंने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता देने के निर्देश भी दिए हैं।

हादसे की वजह का पता लगाने में जुटी एजेंसियां

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फिलहाल टनल में अचानक पानी और मलबा आने की असली वजह साफ नहीं हो पाई है। प्रशासन और विशेषज्ञ टीमें घटना के कारणों की जांच कर रही हैं।रेस्क्यू टीमों का पूरा ध्यान अभी लापता मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने पर है। वहीं हादसे के बाद निर्माण स्थल की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 14, 2026