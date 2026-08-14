अनन्या बिड़ला की Svatantra Microfin लाएगी ₹3,000 करोड़ का IPO! SEBI के पास DRHP दाखिल, जानें पूरी डिटेल

Ananya Birla द्वारा समर्थित स्वतंत्र माइक्रोफिन (Svatantra Microfin) ने IPO के लिए SEBI के पास Draft Red Herring Prospectus (DRHP) दाखिल किया है। स्वतंत्र माइक्रोफिन RBI रजिस्टर्ड NBFC-MFI है, जो ग्रामीण महिलाओं को बिना किसी गारंटी के माइक्रोफाइनेंस लोन उपलब्ध कराती है। कंपनी भारत में सबसे कम ब्याज दरों में से एक पर ये लोन देने का दावा करती है।

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कंपनी के प्रस्तावित IPO में ₹1,500 करोड़ का फ्रेश इश्यू और ₹1,500 करोड़ का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है। इस तरह IPO का कुल इश्यू साइज ₹3,000 करोड़ होगा। कंपनी का यह DRHP 13 अगस्त 2026 को जारी किया गया है और यह इश्यू 100% बुक-बिल्ट ऑफर होगा।

DRHP के मुताबिक, Svatantra Microfin Limited के प्रमोटर Ananyashree Birla और Antimatter Media Private Limited हैं। कंपनी माइक्रोफाइनेंस कारोबार से जुड़ी हुई है और IPO के जरिए बाजार से पूंजी जुटाने की तैयारी कर रही है।

₹3,000 करोड़ का कुल IPO

कंपनी के IPO का कुल ऑफर साइज ₹30,000 मिलियन यानी ₹3,000 करोड़ तक होगा। इसमें ₹1,500 करोड़ तक का फ्रेश इश्यू और ₹1,500 करोड़ तक का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है। फ्रेश इश्यू और OFS दोनों में ₹10 फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयर जारी/ऑफर किए जाएंगे।

फ्रेश इश्यू से ₹1,500 करोड़ जुटाने की योजना

IPO के तहत Svatantra Microfin ₹1,500 करोड़ तक के नए इक्विटी शेयर जारी कर सकती है। इस हिस्से से मिलने वाली रकम कंपनी के कारोबार और वित्तीय जरूरतों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। हालांकि, IPO का अंतिम इश्यू साइज और अन्य शर्तें आगे की प्रक्रिया में तय की जाएंगी।

कंपनी का कारोबार और पहुंच

कंपनी के पास 4.27 मिलियन से अधिक एक्टिव कस्टमर्स हैं। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी ने ₹19,388 करोड़ के लोन डिस्बर्स किए, जबकि उसका ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो (GLP) ₹21,093 करोड़ रहा। कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या 24,594 से अधिक है। इसके अलावा कंपनी 20 राज्यों में 2,123 ब्रांच के जरिए अपना कारोबार कर रही है।

क्रेडिट रेटिंग

कंपनी को CRISIL और CARE से AA रेटिंग (Stable Outlook) मिली हुई है। CRISIL ने 3 जुलाई 2026 को, जबकि CARE ने 4 दिसंबर 2025 को यह रेटिंग दी थी।

OFS में मौजूदा निवेशक बेचेंगे शेयर

IPO के ऑफर फॉर सेल हिस्से में मौजूदा निवेशक अपने शेयर बेचेंगे। DRHP के अनुसार, Multiples Private Equity Fund IV दो हिस्सों में कुल ₹329.2 करोड़ तक के शेयर बेच सकता है। इसमें एक हिस्से की कीमत ₹230 करोड़ और दूसरे हिस्से की कीमत ₹99.2 करोड़ है।

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इसके अलावा Multiples Private Equity Gift Fund IV करीब ₹106 करोड़ तक के शेयर बेच सकता है। वहीं Viochina Limited करीब ₹1,064.8 करोड़ तक के शेयर OFS में बेच सकती है। इन सभी हिस्सों को मिलाकर OFS का कुल आकार ₹1,500 करोड़ तक है।

शेयरों की एक्विजिशन कॉस्ट ₹66.93

DRHP में दी गई जानकारी के मुताबिक, OFS में शामिल शेयरों की Weighted Average Cost of Acquisition ₹66.93 प्रति इक्विटी शेयर है। इसका मतलब है कि संबंधित बिक्री करने वाले शेयरधारकों के लिए इन शेयरों की औसत अधिग्रहण लागत ₹66.93 प्रति शेयर रही है।

IPO का प्राइस बैंड अभी तय नहीं

कंपनी के इस ड्राफ्ट दस्तावेज में अभी फ्लोर प्राइस, कैप प्राइस और अंतिम ऑफर प्राइस तय नहीं किया गया है। ये कीमतें कंपनी और बुक रनिंग लीड मैनेजर्स द्वारा बुक-बिल्डिंग प्रक्रिया के दौरान बाजार की मांग को देखते हुए तय की जाएंगी।

कंपनी ने साफ किया है कि फ्लोर प्राइस, कैप प्राइस और ऑफर प्राइस को IPO के बाद शेयर के बाजार भाव का संकेत नहीं माना जाना चाहिए।

पहली बार शेयर बाजार में लिस्ट होगी कंपनी

Svatantra Microfin के शेयरों का अभी कोई औपचारिक सार्वजनिक बाजार नहीं है। DRHP के मुताबिक, यह कंपनी के इक्विटी शेयरों का पहला पब्लिक इश्यू है। इसलिए IPO से पहले कंपनी के शेयर के लिए कोई स्थापित बाजार भाव उपलब्ध नहीं है।

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IPO में अलग-अलग कैटेगरी के निवेशकों के लिए शेयरों का रिजर्वेशन SEBI के नियमों के अनुसार किया जाएगा। इसमें Qualified Institutional Buyers (QIBs), Retail Individual Bidders (RIBs), Non-Institutional Bidders (NIBs) और Eligible Employees शामिल हैं। शेयरों के आरक्षण और ऑफर स्ट्रक्चर की विस्तृत जानकारी DRHP में दी गई है।

निवेशकों के लिए जोखिम की चेतावनी

कंपनी ने DRHP में निवेशकों को जोखिमों के बारे में भी चेतावनी दी है। इक्विटी और इक्विटी से जुड़े निवेश में जोखिम होता है और निवेशकों को उतनी ही रकम निवेश करनी चाहिए, जितना नुकसान वे सहन कर सकते हैं।

DRHP में यह भी कहा गया है कि Svatantra Microfin के IPO के शेयरों को SEBI ने न तो मंजूरी दी है और न ही इसकी सिफारिश की है। निवेशकों को IPO में पैसा लगाने से पहले कंपनी और ऑफर से जुड़े जोखिमों का खुद आकलन करने की सलाह दी गई है।