N Chandrasekaran के 6 बड़े विचार: ग्रोथ से लेकर टेक्नोलॉजी और लीडरशिप तक की सीख

टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने अपने पद से हटने का फैसला कर लिया है। उनका मौजूदा कार्यकाल 20 फरवरी 2027 को खत्म होगा। अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा कि टाटा संस का नेतृत्व करना उनके लिए “बहुत सम्मान और बड़ी जिम्मेदारी” रही। उन्होंने यह भी बताया कि 5 साल का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव बोर्ड में एक सदस्य के समर्थन न मिलने के कारण आगे नहीं बढ़ पाया। अब उनके कार्यकाल से जुड़े कई ऐसे विचार सामने आए हैं, जो ग्रोथ, जोखिम, टेक्नोलॉजी और लीडरशिप को समझने में मदद करते हैं।

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महामारी के समय चुनौतियों को लेकर चंद्रशेखरन की सोच

एन चंद्रशेखरन ने 30 जुलाई 2021 को टाटा मोटर्स की 76वीं एजीएम में कहा था कि महामारी के कारण ग्राहकों की मांग कम हुई और प्रोडक्शन, सप्लाई चेन और रिटेल नेटवर्क में बड़ी रुकावट आई। उन्होंने उस दौर को ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी चुनौती बताया था। उनका मानना था कि ऐसे समय में कंपनियों को बदलती परिस्थितियों के हिसाब से खुद को तैयार करना जरूरी है।

कर्ज घटाने और मजबूत फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर जोर

टाटा मोटर्स की उसी एजीएम में उन्होंने कहा था कि इंटरनल कैश फ्लो और सख्त मैनेजमेंट की वजह से कंपनी पिछले साल 7,500 करोड़ रुपये से ज्यादा कर्ज घटाने में सफल रही। उन्होंने कंपनी को फाइनेंशियली मजबूत बनाने और FY24 तक जीरो नेट डेट कंपनी बनने के लक्ष्य पर जोर दिया था।

इलेक्ट्रिक व्हीकल में तेज ग्रोथ का प्लान

4 जुलाई 2022 को टाटा मोटर्स की 77वीं एजीएम में चंद्रशेखरन ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की रणनीति पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि कंपनी ईवी सेल्स को काफी तेज रफ्तार से बढ़ाने के लिए तैयार है। उनका लक्ष्य था कि उस साल 50,000 कारों की बिक्री पार की जाए और अगले साल 100,000 कारों तक पहुंचा जाए।

टाटा मोटर्स और जेएलआर के कर्ज को लेकर लक्ष्य

8 अगस्त 2023 को टाटा मोटर्स की 78वीं एजीएम में उन्होंने कहा था कि कंपनी के नेट डेट कम करने की योजना जारी है। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि टाटा मोटर्स का घरेलू कारोबार FY24 में करीब जीरो नेट डेट तक पहुंच जाएगा और जेएलआर अगले साल इस लक्ष्य को हासिल करेगा।

टेक्नोलॉजी और एआई को लेकर भविष्य की सोच

31 मई 2024 को टीसीएस की 29वीं एजीएम में चंद्रशेखरन ने कहा था कि दुनिया में अनिश्चितता के बावजूद सभी कंपनियों का टेक्नोलॉजी खर्च बढ़ता रहेगा। उन्होंने एआई, जेनरेटिव एआई, एनर्जी ट्रांजिशन और मॉडर्न सप्लाई चेन जैसे बदलावों को इसकी बड़ी वजह बताया था।

कर्मचारियों और सही टैलेंट को लेकर संदेश

9 जून 2026 को टीसीएस की 31वीं एजीएम में उन्होंने साफ कहा था कि स्टाफ की संख्या घटाने की कोई योजना नहीं है। कंपनी का फोकस सही टैलेंट को आगे बढ़ाने पर है। उन्होंने बताया था कि टीसीएस कर्मचारियों के साथ एआई एजेंट्स का इस्तेमाल बढ़ाएगी और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से टैलेंट तैयार करेगी।

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एन चंद्रशेखरन के ये विचार बताते हैं कि उनके लिए ग्रोथ के साथ फाइनेंशियल अनुशासन, नई टेक्नोलॉजी और सही लीडरशिप हमेशा सबसे अहम रहे।