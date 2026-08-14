बच्चों की गरीबी पर बड़ा खुलासा! कोस्टा रिका टॉप पर, अमेरिका जैसे अमीर देश भी इसका शिकार

OECD की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कई अमीर देशों में भी बच्चों की गरीबी बड़ी समस्या बनी हुई है। 2023 के आंकड़ों में बच्चों के गरीबी स्तर में काफी अंतर दिखा, जहां फिनलैंड में यह दर सबसे कम 4.6% रही, वहीं कोस्टा रिका में सबसे ज्यादा 29.6% दर्ज की गई। इस लिस्ट में अमेरिका भी ऊपर रहा, जहां करीब 21.1% बच्चे गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं।

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इस रिपोर्ट में 0 से 17 साल तक के बच्चों को शामिल किया गया है और गरीबी को देश की औसत आय के आधार पर मापा गया है। आंकड़ों के मुताबिक किन देशों में बच्चों की गरीबी सबसे ज्यादा है और कहां हालात बेहतर हैं, इसे समझते हैं।

कोस्टा रिका में सबसे ज्यादा बच्चे गरीबी से प्रभावित

OECD के आंकड़ों के अनुसार कोस्टा रिका में बच्चों की गरीबी दर सबसे ज्यादा 29.6% रही। इसके पीछे ज्यादा जीवन खर्च और बड़ी संख्या में अनौपचारिक काम करने वाले लोगों को बड़ा कारण माना गया है। ऐसे परिवारों में बच्चों के लिए बेहतर सुविधाएं जुटाना मुश्किल हो जाता है।

कोस्टा रिका के बाद इजरायल में बच्चों की गरीबी दर 23.2% रही। इसके अलावा स्पेन में 21.5% और अमेरिका में 21.1% बच्चे गरीबी की स्थिति में हैं।

अमेरिका में हर पांच में से करीब एक बच्चा गरीबी में

अमेरिका दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल है, लेकिन बच्चों की गरीबी के मामले में इसकी स्थिति बेहतर नहीं है। 2023 में यहां बच्चों की गरीबी दर 21.1% रही, यानी करीब हर पांच में से एक बच्चा ऐसे परिवार में रह रहा था जिसकी आय देश की औसत आय के आधे से कम थी।

रिपोर्ट यह भी बताती है कि अमेरिका में अलग-अलग राज्यों के बीच भी बड़ा अंतर है। कुछ राज्यों में बच्चों की गरीबी कम है, जबकि कुछ जगहों पर हालात ज्यादा खराब हैं।

इजरायल में दो समुदायों में ज्यादा गरीबी

इजरायल में बच्चों की गरीबी दर 23.2% दर्ज की गई। OECD के मुताबिक वहां बच्चों की गरीबी खासतौर पर दो समूहों में ज्यादा देखने को मिलती है। इनमें अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स यहूदी यानी हरेदी समुदाय और इजरायली अरब शामिल हैं।

इन दोनों समूहों में बच्चों की गरीबी दर करीब 50% तक पहुंच जाती है, जो देश की औसत दर से काफी ज्यादा है।

यूरोप के कई देशों में भी चुनौती कायम

यूरोप के कई देशों में बच्चों की गरीबी दर अलग-अलग स्तर पर रही। बुल्गारिया में यह 19.1%, रोमानिया में 17.7%, ब्रिटेन में 15.8%, इटली में 14.5% और कनाडा में 14% रही।

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इसके अलावा लक्जमबर्ग में 13.5%, लिथुआनिया और स्लोवाकिया में 12.8%, पुर्तगाल में 12.5%, क्रोएशिया और ग्रीस में 12.3% और फ्रांस में 12% बच्चों के गरीबी में रहने का आंकड़ा सामने आया।

हंगरी में बच्चों की गरीबी दर 11.3%, लातविया में 10%, ऑस्ट्रिया में 9.8% और जर्मनी में 9.1% दर्ज की गई।

फिनलैंड में बच्चों की गरीबी सबसे कम

OECD की इस लिस्ट में फिनलैंड ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। यहां बच्चों की गरीबी दर सिर्फ 4.6% रही। इसके बाद स्लोवेनिया में 6.2%, आयरलैंड में 6.8% और नॉर्वे में 6.9% बच्चों की गरीबी दर दर्ज की गई।

फिनलैंड और कोस्टा रिका के आंकड़ों में बड़ा अंतर है। कोस्टा रिका में बच्चों की गरीबी दर फिनलैंड से छह गुना से भी ज्यादा रही।

OECD ने कैसे मापी बच्चों की गरीबी

OECD ने बच्चों की गरीबी मापने के लिए सापेक्ष गरीबी यानी रिलेटिव पावर्टी का इस्तेमाल किया है। इसमें उन बच्चों को गरीब माना गया है जो ऐसे परिवारों में रहते हैं जिनकी आय देश की औसत घरेलू आय की आधी से कम है।

इसका मतलब यह है कि ये आंकड़े बताते हैं कि किसी देश में बच्चे अपने ही देश की आय व्यवस्था के मुकाबले किस स्थिति में हैं। यह सीधे तौर पर अलग-अलग देशों के गरीब परिवारों की वास्तविक आय या जीवन स्तर की तुलना नहीं करता।

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यह डेटा OECD इनकम डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस से लिया गया है और 2023 के आंकड़ों पर आधारित है। इसमें OECD देशों के साथ-साथ बुल्गारिया, क्रोएशिया और रोमानिया को भी शामिल किया गया है, जो अभी OECD में शामिल होने की प्रक्रिया में हैं।