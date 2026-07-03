जुलाई में बॉक्स ऑफिस पर मचेगी हलचल, Dhamaal 4 समेत ये फिल्में दिखाएंगी अपना दम

Bollywood July Releases: जुलाई की ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अलग-अलग तरह के लोगों के लिए आ रही हैं। कोई फिल्म पुराने हिट नाम और कॉमेडी के भरोसे लोगों को हंसाने की कोशिश करेगी, तो कोई जादुई दुनिया और पुराने किस्सों के सहारे कुछ नया दिखाएगी। कुछ फिल्में परिवार और दिल को छूने वाली कहानी लेकर आएंगी। अब देखना होगा कि जुलाई में लोग किस कहानी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं।

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इन फिल्मों की खास बात यह है कि हर फिल्म अपने अलग अंदाज और अलग तरह के लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं जुलाई की बड़ी कॉमेडी फिल्म Dhamaal 4 की।

Dhamaal 4: कॉमेडी फ्रेंचाइजी की बड़ी वापसी

जुलाई में आने वाली फिल्मों में Dhamaal 4 को लेकर काफी चर्चा है। यह फिल्म 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। Dhamaal फिल्मों को लोग लंबे समय से उनकी कॉमेडी, मजेदार सीन और बड़े कलाकारों की वजह से पसंद करते रहे हैं। इस बार भी फिल्म में अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म को बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि यह फिल्म परिवार के साथ देखने वालों और कॉमेडी पसंद करने वाले लोगों को सिनेमाघरों तक ला सकती है।

Indrajaal: रहस्य, खजाना और माइथोलॉजी का मेल

Indrajaal 24 जुलाई को रिलीज होगी। यह फिल्म एक अलग तरह की कहानी लेकर आ रही है। इसमें पुराने किस्से, छिपे हुए खजाने और जादू जैसी दुनिया दिखाई जाएगी। फिल्म में कई ऐसे मोड़ हो सकते हैं, जो लोगों को हैरान कर दें। ऐसे में यह फिल्म उन लोगों को पसंद आ सकती है, जिन्हें नई और अलग तरह की कहानी देखना अच्छा लगता है।

Dulhaniya Le Aaeegi: शादी के माहौल में फैमिली ड्रामा

Dulhaniya Le Aaeegi 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह फिल्म परिवार की कहानी पर बनी है, जिसमें शादी का माहौल, रिश्तों की उलझनें और घर के अंदर की बातें देखने को मिल सकती हैं। फिल्म में परेश रावल जैसे बड़े कलाकार भी नजर आएंगे, जिससे कहानी और मजबूत लग सकती है। शादी और परिवार वाली फिल्में लोगों को अक्सर पसंद आती हैं।

Tera Yaar Hoon Main: दोस्ती, इमोशन और नई शुरुआत

Tera Yaar Hoon Main 24 जुलाई को रिलीज होगी। इस फिल्म से अमन इंद्र कुमार फिल्मों में अपनी शुरुआत कर रहे हैं। फिल्म की कहानी दोस्ती, प्यार और परिवार के आसपास घूमती है। इसमें दिल को छूने वाले पल देखने को मिल सकते हैं। यह फिल्म खासकर युवाओं और परिवार के साथ फिल्म देखने वालों को पसंद आ सकती है।

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किस फिल्म पर लगेगा दर्शकों का ठप्पा?

जुलाई का यह हिस्सा बॉलीवुड के लिए काफी खास रहने वाला है। Dhamaal 4 जहां हंसी और पुराने हिट नाम के भरोसे आ रही है, वहीं Indrajaal नई कहानी और जादुई दुनिया के सहारे लोगों को सिनेमाघरों तक लाने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ Dulhaniya Le Aaeegi और Tera Yaar Hoon Main परिवार और दिल को छूने वाली कहानी लेकर आ रही हैं। अब देखना होगा कि कमाई के मामले में कौन सी फिल्म आगे निकलती है।