ट्रेन में टेबल फैन लेकर पहुंचा यात्री, चार्जिंग पॉइंट में लगाने का वीडियो हुआ वायरल
ट्रेन में सफर के दौरान चार्जिंग पॉइंट का इस्तेमाल अक्सर मोबाइल और छोटे गैजेट्स के लिए किया जाता है। लेकिन एक यात्री का टेबल फैन लगाने वाला वीडियो वायरल होने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि ट्रेन के सॉकेट में कौन-कौन से उपकरण चलाए जा सकते हैं।
In Short
- ट्रेन में यात्री ने चार्जिंग पॉइंट से टेबल फैन चलाने की कोशिश की, जिसका वीडियो वायरल हो गया।
- ज्यादा बिजली लेने वाले फैन, हीटर और केतली जैसे उपकरण ट्रेन के सॉकेट के लिए नहीं बनाए जाते।
- ट्रेन के चार्जिंग पॉइंट का इस्तेमाल मोबाइल, टैबलेट और पावर बैंक जैसे छोटे उपकरणों के लिए किया जा सकता है।
Railway Viral Video: भारतीय रेल से हर दिन करोड़ों लोग सफर करते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन में मोबाइल और छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट दिए जाते हैं। लेकिन कई बार लोग इनका इस्तेमाल ऐसे उपकरणों के लिए करने लगते हैं, जिनके लिए ये बनाए नहीं गए हैं।
अब ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक यात्री ट्रेन के चार्जिंग पॉइंट में टेबल फैन लगाने की कोशिश करता दिख रहा है।
ट्रेन के सॉकेट में लगाया टेबल फैन
वीडियो में यात्री अपने साथ एक छोटा टेबल फैन लेकर ट्रेन में सफर करता नजर आ रहा है। वह फैन को ट्रेन के चार्जिंग पॉइंट से जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फैन नहीं चलता।
बताया जा रहा है कि यह फैन 220 वोल्ट एसी पर चलने वाला घरेलू उपकरण था, जबकि ट्रेन के चार्जिंग पॉइंट ऐसे ज्यादा बिजली लेने वाले सामान के लिए नहीं होते।
पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले
ट्रेन के चार्जिंग पॉइंट के गलत इस्तेमाल का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक यात्री ट्रेन के सॉकेट में इलेक्ट्रिक केतली लगाकर मैगी बनाता दिखा था।
इसके बाद ट्रेन में दी गई सुविधाओं के सही इस्तेमाल को लेकर सवाल उठे थे।
ट्रेन में फैन या हीटर क्यों नहीं चला सकते?
घर में इस्तेमाल होने वाले फैन, हीटर, इलेक्ट्रिक केतली और इंडक्शन जैसे उपकरण ज्यादा बिजली लेते हैं। वहीं, ट्रेन के चार्जिंग पॉइंट मोबाइल, टैबलेट और पावर बैंक जैसे छोटे उपकरणों के लिए बनाए जाते हैं।
इसलिए ज्यादा बिजली लेने वाले सामान लगाने पर वे काम नहीं करेंगे और चार्जिंग सिस्टम पर भी असर पड़ सकता है।
चार्जिंग पॉइंट खराब होने का खतरा
अगर कोई यात्री ज्यादा लोड वाला उपकरण लगाता है, तो सुरक्षा सिस्टम एक्टिव हो सकता है या फ्यूज ट्रिप हो सकता है। इससे चार्जिंग पॉइंट बंद हो सकता है और दूसरे यात्रियों को भी परेशानी हो सकती है।
ट्रेन में क्या चार्ज कर सकते हैं?
ट्रेन के चार्जिंग पॉइंट से मोबाइल फोन, टैबलेट, पावर बैंक और कुछ कोच में लैपटॉप चार्ज किया जा सकता है। वहीं, फैन, हीटर, केतली जैसे ज्यादा बिजली लेने वाले उपकरणों को ट्रेन के सॉकेट में लगाने से बचना चाहिए।