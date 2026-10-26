दिल्ली के North Block के पीछे उठा काले धुएं का गुबार! संसद के पास मचा हड़कंप, मौके पर पहुंचीं दमकल की गाड़ियां

North Block Smoke Incident: दिल्ली के हाई-सिक्योरिटी इलाके सेंट्रल विस्टा में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब नॉर्थ ब्लॉक के पीछे से घना काला धुआं उठता दिखाई दिया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। फिलहाल धुएं के कारणों और संभावित नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है।

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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संसद भवन के पास स्थित नॉर्थ ब्लॉक के पीछे सोमवार, 26 अक्टूबर को घना धुआं दिखाई देने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति की जांच शुरू की।

संसद जा रहे सांसद ने देखा धुआं

शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने संसद जाते समय नॉर्थ ब्लॉक के पीछे से उठता धुआं देखा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी साझा की।

देवड़ा ने लिखा कि संसद जाते समय उन्हें नॉर्थ ब्लॉक के पीछे से घना धुआं उठता दिखाई दिया। उन्होंने आग लगने की आशंका जताई और उम्मीद की कि सभी लोग सुरक्षित हों तथा आपातकालीन सेवाएं जल्द कार्रवाई करें।

हालांकि, उस समय आग लगने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी।

मौके पर पहुंचीं दमकल की गाड़ियां

धुएं की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस ने दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर भेजीं। अधिकारियों के मुताबिक, धुआं कहां से उठ रहा था और इसकी वजह क्या थी, यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका। संभावित नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, घटना में किसी के घायल होने या जान जाने की सूचना नहीं थी।

नॉर्थ ब्लॉक में कौन-कौन से मंत्रालय रहे हैं?

नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण सरकारी भवनों में से एक है। यहां परंपरागत रूप से केंद्रीय गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के कार्यालय रहे हैं। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग और राजस्व विभाग जैसे महत्वपूर्ण कार्यालय भी इसी परिसर से संचालित होते रहे हैं।

हालांकि, 2026 की शुरुआत में कई सरकारी कार्यालयों को सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन जैसे नए परिसरों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हुई।

नॉर्थ ब्लॉक को लेकर सरकार की क्या योजना है?

ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉक भवन को भविष्य में प्रस्तावित 'युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय' का हिस्सा बनाने की योजना है।

फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता धुएं के स्रोत का पता लगाना और इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। घटना के कारणों और नुकसान को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।