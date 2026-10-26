महज 13 साल की उम्र में सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहा रजनीकांत का 'पोता', एक वीडियो कॉल से शुरू हुई कहानी

सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर' और इसके सीक्वल 'जेलर 2' में उनके पोते का किरदार निभाने वाले रिथविक ज्योति राज इन दिनों अपनी एक्टिंग के साथ-साथ एक खास वजह से चर्चा में हैं। महज 13 साल की उम्र में रिथविक अपने दोस्तों के साथ एक सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस कंपनी को शुरू करने का आइडिया उन्हें दोस्तों के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत करते हुए आया था।

advertisement

कौन हैं रिथविक ज्योति राज?

रिथविक ज्योति राज तमिलनाडु के कोयंबटूर के रहने वाले बाल कलाकार और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ऑनलाइन वीडियो से की थी। इन वीडियो में वह अलग-अलग किरदार निभाते नजर आते थे। इसके बाद उन्होंने साउथ इंडियन फिल्मों में काम करना शुरू किया।

रिथविक को खास पहचान सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर' से मिली। इस फिल्म और इसके सीक्वल 'जेलर 2' में उन्होंने रजनीकांत के पोते का किरदार निभाया है।

बोरियत दूर करने के लिए शुरू कर दी कंपनी

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, रिथविक ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वह अपने दोस्तों के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान सभी बोर हो रहे थे और उन्होंने कुछ नया करने का फैसला किया।

रिथविक के मुताबिक, सभी दोस्तों को थोड़ी-बहुत कोडिंग आती थी। ऐसे में उन्होंने सोचा कि क्यों न मिलकर एक वेबसाइट बनाई जाए। इसी छोटे से आइडिया से उनके सॉफ्टवेयर वेंचर की शुरुआत हुई।

Image Credit: ITG

पांच दोस्तों की टीम, वेबसाइट बनाने का काम

रिथविक की कंपनी में कुल पांच सदस्य हैं। यह टीम वेबसाइट बनाने का काम करती है। दोस्तों ने मिलकर एक ऐसी वेबसाइट भी तैयार की है, जिस पर प्रोडक्ट्स और ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध हैं।

हालांकि, रिथविक ने साफ किया कि उनका यह कारोबार अभी शुरुआती दौर में है और इससे अब तक कोई कमाई नहीं हुई है। फिलहाल उनकी टीम नई चीजें सीखने और अपने आइडिया पर काम करने में जुटी है।

एक्टिंग के अलावा Python और रोबोटिक्स में दिलचस्पी

रिथविक की दिलचस्पी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्हें Python प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। इसके अलावा वह रोबोटिक्स, म्यूजिक और राइटिंग में भी रुचि रखते हैं।

रिथविक भविष्य में कॉमिक बुक राइटर भी बनना चाहते हैं। इसके साथ ही उनकी इच्छा बच्चों की फिल्मों में और महत्वपूर्ण किरदार निभाने की है। वह अपनी कहानी लिखने और सुनाने की कला को भी बेहतर बनाना चाहते हैं।

advertisement

महज 13 साल की उम्र में रिथविक एक्टिंग और टेक्नोलॉजी दोनों क्षेत्रों में हाथ आजमा रहे हैं। दोस्तों के साथ बोरियत में शुरू हुआ उनका आइडिया अब कोडिंग, टीमवर्क और कारोबार की बारीकियां सीखने का जरिया बन गया है।