FD पर 8.25% तक ब्याज! Indian Bank ने बढ़ाईं दरें, जानिए सरकारी या प्राइवेट किस बैंक में मिलेगा ज्यादा रिटर्न

फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) कराने वालों के लिए अच्छी खबर है। सरकारी बैंक Indian Bank ने अपनी दो स्पेशल FD योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। अब बैंक की 555 दिन वाली स्कीम पर 6.80% तक ब्याज मिलेगा। हालांकि, कुछ प्राइवेट और स्मॉल फाइनेंस बैंक इससे भी ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। ऐसे में जानिए किस बैंक में कितना रिटर्न मिल रहा है।

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Indian Bank ने कितनी बढ़ाई FD की ब्याज दरें?

Indian Bank ने 23 अक्टूबर 2026 से अपनी दो स्पेशल FD योजनाओं पर ब्याज दरों में 0.15 फीसदी की बढ़ोतरी की है।

Ind Grow FD: 555 दिन की जमा पर अब 6.80% सालाना ब्याज।

Ind Prosper FD: 777 दिन की जमा पर अब 6.75% सालाना ब्याज।

नई दरों के बाद Indian Bank सरकारी बैंकों में ज्यादा ब्याज देने वाले प्रमुख बैंकों के करीब पहुंच गया है।

किस बैंक में FD पर कितना ब्याज?

नीचे दी गई दरें सामान्य ग्राहकों के लिए चुनिंदा अवधियों की अधिकतम ब्याज दरें हैं।

स्रोत: 21 अक्टूबर 2026 के बैंक दरों के तुलनात्मक आंकड़े और Indian Bank की 23 अक्टूबर से लागू संशोधित दरें।

₹1 लाख की FD पर कितना मिलेगा ब्याज?

अगर ₹1 लाख पर सालाना 6.80% ब्याज मिलता है, तो साधारण वार्षिक गणना के अनुसार एक साल का ब्याज करीब ₹6,800 होगा।

वहीं, 8.25% की दर पर यह रकम ₹8,250 होगी। यानी सालाना ब्याज में ₹1,450 का अंतर है। हालांकि, यह सिर्फ तुलना के लिए गणना है। वास्तविक FD रिटर्न निवेश की अवधि, चक्रवृद्धि ब्याज और भुगतान के विकल्प पर निर्भर करेगा।

FD कराने से पहले किन बातों का रखें ध्यान?

सिर्फ ज्यादा ब्याज देखकर FD कराना सही नहीं है। उदाहरण के लिए, Suryoday Small Finance Bank की 8.25% दर पांच साल की FD पर है, जबकि Indian Bank की 6.80% दर 555 दिनों के लिए है।

निवेशकों को समय से पहले FD तोड़ने पर लगने वाली पेनल्टी और टैक्स भी देखना चाहिए। इसके अलावा, DICGC के नियमों के तहत पात्र बैंक जमा पर प्रति जमाकर्ता, प्रति बैंक मूलधन और ब्याज मिलाकर अधिकतम ₹5 लाख तक का बीमा कवर मिलता है।

ध्यान दें: FD कराने से पहले संबंधित बैंक की वेबसाइट या शाखा से मौजूदा ब्याज दर और शर्तों की पुष्टि जरूर करें।