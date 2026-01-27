रिकॉर्ड हाई! MCX पर चांदी का भाव 3.59 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के पार - एक्सपर्ट अभी भी बुलिश
ग्लोबल मार्केट में मजबूती और इंडस्ट्रियल डिमांड के दम पर जारी तेजी के कारण चांदी ने घरेलू बाजार में रिकॉर्ड तोड़ रैली को और आगे बढ़ाया।
Silver Price: मंगलवार को चांदी ने नया इतिहास रच दिया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी की कीमतें ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गईं।
MCX पर चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड
MCX पर चांदी 1.53% की बढ़त के साथ 3,39,824 रुपये प्रति किलो पर खुली, जबकि पिछला बंद भाव 3,34,699 रुपये था। कारोबार के दौरान कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला और यह 22,010 रुपये यानी 6.58% चढ़कर 3,56,709 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई।
बाद में चांदी ने 3,59,800 रुपये प्रति किलो का लाइफटाइम हाई भी छू लिया। इससे पहले 23 जनवरी 2026 को चांदी 3,39,927 रुपये प्रति किलो के स्तर तक गई थी।
ग्लोबल बाजार में मुनाफावसूली
जहां घरेलू बाजार में रिकॉर्ड बना, वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ मुनाफावसूली दिखी। COMEX पर चांदी 5.61% फिसलकर करीब 109 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी।
सोमवार को चांदी 117 डॉलर प्रति औंस के शिखर तक पहुंच गई थी। तेजी के पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े पॉलिसी संकेतों और भू-राजनीतिक तनावों के साथ मजबूत औद्योगिक मांग अहम वजह रही।
आगे भी तेजी के संकेत
सिल्वर के आउटलुक पर बोलते हुए एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर ने कहा कि COMEX पर चांदी ने 110-112 डॉलर के अहम रेजिस्टेंस जोन को मजबूती से पार कर लिया है। फिलहाल हल्की मुनाफावसूली के बाद कीमतें 106.55–111.13 डॉलर के दायरे में कंसोलिडेट कर रही हैं।
उन्होंने बताया कि सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, AI आधारित डेटा सेंटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से मजबूत स्ट्रक्चरल डिमांड, साथ ही सेफ-हेवन और महंगाई से बचाव वाली खरीदारी, इस रैली को सपोर्ट कर रहा है। एक्सपर्ट ने कहा कि शॉर्ट टर्म में 108-109.50 डॉलर पर सपोर्ट दिखता है, जबकि 103–105 डॉलर मजबूत बेस हो सकता है।
एक्सपर्ट ने आगे कहा कि अगर कीमतें 117.50-120 डॉलर के ऊपर टिकती हैं, तो अगला टारगेट 125-140 डॉलर तक जा सकता है। 2026 के लिए मीडियम से लॉन्ग टर्म आउटलुक अभी भी मजबूती का संकेत दे रहा है।