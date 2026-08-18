रूस ने विदेशी एक्सपर्ट्स के लिए शुरू किया नया वीजा, रेजिडेंस पाना हो सकता है आसान

Russia Talent Visa: रूस ने विदेशी प्रोफेशनल्स के लिए एक नया वीजा सिस्टम शुरू किया है। इस योजना के तहत उन लोगों को मौका मिलेगा, जिनके पास खास स्किल और अनुभव है और जो रूस की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकते हैं। योग्य लोगों को मल्टीपल एंट्री टैलेंट वीजा दिया जाएगा, जिससे वे कई बार रूस आ-जा सकेंगे।

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इमिग्रेशन एडवाइजरी फर्म Fragomen के मुताबिक, यह योजना विज्ञान, क्रिएटिव फील्ड और खेल जैसे क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स के लिए शुरू की गई है।

किन लोगों को मिलेगा मौका

इस टैलेंट वीजा के लिए ऐसे लोगों को चुना जा सकता है, जिनके पास किसी खास क्षेत्र में अच्छी जानकारी है। इसमें प्रमुख यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले लोग, उद्यमी और ऐसी स्किल रखने वाले प्रोफेशनल्स भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी रूस को जरूरत है।

जो लोग रूस की टेक्नोलॉजी और विकास में मदद कर सकते हैं, उन्हें इस योजना में प्राथमिकता मिल सकती है।

नई एजेंसी करेगी टैलेंट की पहचान

इस वीजा के लिए आवेदन की प्रक्रिया एक नई सरकारी एजेंसी के जरिए होगी। यह एजेंसी ऐसे विदेशी लोगों की पहचान करेगी, जो रूस के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं।

इसके बाद आवेदन को आगे की प्रक्रिया के लिए रूस के इमिग्रेशन अधिकारियों के पास भेजा जाएगा।

रेजिडेंस लेने की प्रक्रिया होगी आसान

नए टैलेंट वीजा के जरिए सफल आवेदक टेंपरेरी रेजिडेंस परमिट के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें सामान्य कोटा सिस्टम की सीमा का सामना नहीं करना पड़ेगा। शुरुआती चरण में उन्हें रूसी भाषा की जानकारी साबित करने की जरूरत भी नहीं होगी।

अगर कोई आवेदक रूसी भाषा की परीक्षा पास कर लेता है, तो उसके लिए आगे की प्रक्रिया और आसान हो सकती है। ऐसे लोग टेंपरेरी रेजिडेंस के बजाय सीधे परमानेंट रेजिडेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

नागरिकता तक पहुंच सकता है रास्ता

इस वीजा के जरिए कुछ लोगों के लिए रूस की नागरिकता हासिल करने का रास्ता भी खुल सकता है। यह उनकी स्थिति, खास उपलब्धियों या सरकारी समर्थन पर निर्भर करेगा।

इस तरह रूस का नया टैलेंट वीजा सिर्फ देश में आने की सुविधा नहीं देगा, बल्कि योग्य विदेशी प्रोफेशनल्स के लिए रेजिडेंस और कुछ मामलों में नागरिकता तक पहुंचने का रास्ता भी आसान कर सकता है।

