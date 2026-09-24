AI और सोशल मीडिया के असर पर बोल रहे थे प्रिंस हैरी, अचानक टेलीप्रॉम्प्टर हुआ खराब, वायरल हुआ पूरा वीडियो
प्रिंस हैरी न्यूयॉर्क में AI और सोशल मीडिया के असर पर भाषण दे रहे थे, लेकिन इसी दौरान टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया। अचानक आई इस तकनीकी परेशानी के कारण उन्हें मंच छोड़ना पड़ा। करीब 40 मिनट बाद लौटे हैरी ने इस घटना को मजाक में बदल दिया। उनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
In Short
- प्रिंस हैरी का AI और सोशल मीडिया पर भाषण देते समय टेलीप्रॉम्प्टर अचानक खराब हो गया।
- समस्या के बाद वह मंच से चले गए और करीब 40 मिनट बाद वापस लौटे।
- वापसी के बाद हैरी ने AI को लेकर ही मजाक किया और घटना वायरल हो गई।
प्रिंस हैरी का न्यूयॉर्क में दिया गया एक भाषण सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल, वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और बच्चों पर तकनीक के असर को लेकर बात कर रहे थे, तभी उनका टेलीप्रॉम्प्टर अचानक काम करना बंद कर गया। इसके बाद उन्हें कुछ देर के लिए भाषण रोकना पड़ा और वह मंच से नीचे चले गए।
AI और सोशल मीडिया के खतरों पर बोल रहे थे प्रिंस हैरी
प्रिंस हैरी ने 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में आयोजित Clinton Global Initiative की सालाना बैठक में भाषण दिया। उनके भाषण के मुख्य विषय AI, सोशल मीडिया और बच्चों पर तेजी से बढ़ता तकनीक का प्रभाव थे।
भाषण के दौरान उन्होंने कहा, “हमारे पास आगे आने वाली चीजों के लिए सालों का समय नहीं है।” इसके तुरंत बाद टेलीप्रॉम्प्टर में गड़बड़ी आ गई और वह अपनी अगली लाइन नहीं देख पाए।
कुछ देर तक स्क्रीन देखने के बाद हैरी ने हैरानी से पूछा, “और बस इतना ही?” इसके बाद वह मंच से नीचे चले गए।
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में प्रिंस हैरी को टेलीप्रॉम्प्टर खराब होने के बाद मंच पर रुकते हुए देखा जा सकता है। कई यूजर्स ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों ने इसे असहज पल बताया, जबकि कुछ ने कहा कि यह सिर्फ एक सामान्य तकनीकी समस्या थी।
40 मिनट बाद लौटे हैरी, AI पर ही कर दिया मजाक
करीब 40 मिनट बाद प्रिंस हैरी दोबारा मंच पर लौटे और उन्होंने अपना भाषण पूरा किया। इस बार उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर की खराबी को छिपाने के बजाय उसे मजाक का हिस्सा बना लिया।
हैरी ने कहा, “AI मेरी स्पीच में भी आ गया, इसलिए मुझे इसे पूरा करने के लिए वापस बुलाया गया।” उनके इस मजाक पर दर्शकों ने प्रतिक्रिया दी।
इस घटना में एक अलग संयोग भी देखने को मिला। प्रिंस हैरी जिस भाषण में तेजी से बदलती तकनीक और उसके असर की बात कर रहे थे, उसी दौरान एक तकनीकी समस्या ने उनके भाषण को रोक दिया।
प्रिंस हैरी पिछले कुछ समय से चैरिटी और सामाजिक मुद्दों से जुड़े कार्यक्रमों में सक्रिय हैं। वह बच्चों, मानसिक स्वास्थ्य और तकनीक जैसे विषयों पर कई सार्वजनिक मंचों पर अपनी बात रखते रहे हैं।