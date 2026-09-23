बिजली मीटर की लाल लाइट क्यों करती है ब्लिंक? फॉल्ट और लीकेज ऐसे पकड़ें

बिजली का मीटर सिर्फ यूनिट की गिनती करने और बिजली की खपत देखने के लिए नहीं होता है। इसमें कई ऐसे संकेत भी होते हैं, जिनसे घर में बिजली की ज्यादा खपत, फॉल्ट या लीकेज जैसी समस्या का पता लगाया जा सकता है। अगर बिना ज्यादा बिजली इस्तेमाल किए बिल ज्यादा आ रहा है तो मीटर की लाल लाइट पर ध्यान देना जरूरी है।

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मीटर की लाल LED लाइट क्यों ब्लिंक करती है?



बिजली के मीटर में लाल पल्स लाइट या LED लाइट लगी होती है। यह लाइट बिजली की खपत के हिसाब से ब्लिंक करती है। जब घर में ज्यादा बिजली खपत करने वाले उपकरण चलते हैं तो यह लाइट तेजी से टिमटिमाने लगती है।

इसका मतलब होता है कि उस समय बिजली की खपत ज्यादा हो रही है। जैसे घर में एक साथ AC, टीवी, फ्रिज या दूसरे ज्यादा बिजली लेने वाले उपकरण चल रहे हों तो मीटर की लाल लाइट तेजी से ब्लिंक कर सकती है।

बिना ज्यादा इस्तेमाल के लाइट तेजी से ब्लिंक करे तो क्या मतलब?



अगर घर में कोई भारी बिजली उपकरण नहीं चल रहा है और फिर भी मीटर की लाल LED लगातार तेजी से ब्लिंक कर रही है तो यह किसी फॉल्ट या बिजली लीकेज की तरफ इशारा कर सकता है।

ऐसी स्थिति में जांच करना जरूरी होता है, ताकि यह पता चल सके कि समस्या कहां है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

क्रीप टेस्ट से पता करें फॉल्ट



बिजली लीकेज या फॉल्ट की जांच के लिए क्रीप टेस्ट किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले घर के सभी बिजली उपकरण जैसे AC, टीवी, फ्रिज और दूसरे डिवाइस बंद कर दें।

इसके बाद मेन MCB को चालू रखें। अगर इसके बाद भी मीटर की लाल लाइट तेजी से ब्लिंक करती रहती है तो इसका मतलब बिजली लीकेज हो सकता है।

मीटर जंप होने का भी हो सकता है संकेत



अगर घर में बिजली का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन मीटर की लाल लाइट लगातार ब्लिंक कर रही है और यूनिट भी बढ़ रही है तो इसे मीटर जंप कहा जाता है।

इसका मतलब मीटर में तकनीकी खराबी होने की संभावना हो सकती है।

लाल लाइट को देखकर समझें बिजली की स्थिति



जब भी मीटर की लाल LED तेजी से ब्लिंक करती दिखे तो सबसे पहले यह जांच लें कि कोई ज्यादा बिजली खपत करने वाला उपकरण चालू तो नहीं है।

अगर कोई भारी उपकरण चालू नहीं है और फिर भी लाइट लगातार ब्लिंक कर रही है तो फॉल्ट या लीकेज की जांच करनी चाहिए। वहीं, कई उपकरण एक साथ चलने पर मीटर की लाल लाइट का तेज ब्लिंक करना सामान्य हो सकता है।