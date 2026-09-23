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Newsशेयर बाज़ार1 महीने में 104% का मल्टीबैगर रिटर्न! शेयर प्राइस 2 रुपये से कम - अब मिला करोड़ों रुपये का ऑर्डर

1 महीने में 104% का मल्टीबैगर रिटर्न! शेयर प्राइस 2 रुपये से कम - अब मिला करोड़ों रुपये का ऑर्डर

BSE Analytics के मुताबिक पिछले 1 हफ्ते में स्टॉक 43 प्रतिशत चढ़ा है तो वहीं पिछले 1 महीने में शेयर ने शेयरधारकों को मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए 104% का रिटर्न दिया। 

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Sep 23, 2026 21:15 IST

103 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी टुनी टेक्सटाइल मिल्स (Tuni Textile Mills Ltd) का शेयर आज करीब 5% चढ़कर बंद हुआ। 2 रुपये से कम वाले इस शेयर ने निवेशकों को बंपर रिटर्न दिया है। पिछले करीब 1 हफ्ते से शेयर में पांच प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 

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BSE Analytics के मुताबिक पिछले 1 हफ्ते में स्टॉक 43 प्रतिशत चढ़ा है तो वहीं पिछले 1 महीने में शेयर ने शेयरधारकों को मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए 104% का रिटर्न दिया। 

तीन खरीद ऑर्डर से मिला सपोर्ट

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे अपने सामान्य टेक्सटाइल कारोबार के तहत बुने हुए शर्टिंग और फिनिश्ड फैब्रिक की सप्लाई के लिए तीन घरेलू खरीद ऑर्डर मिले हैं।

इन सभी खरीद ऑर्डर्स के तहत कुल करीब 1.975 मिलियन मीटर फैब्रिक की सप्लाई की जानी है। इन ऑर्डर्स की कुल बेस वैल्यू करीब ₹295.13 मिलियन से ₹301.73 मिलियन (लगभग ₹29.51 करोड़ से ₹30.17 करोड़) है।

इन तीनों घरेलू ऑर्डर की कुल मात्रा 1.975 मिलियन मीटर और कुल ऑर्डर वैल्यू ₹295.13 करोड़ से ₹301.73 करोड़ है। इन ऑर्डर्स में पॉली-कॉटन, ज्यादा कॉटन वाले कपड़े और शर्टिंग/फिनिश्ड फैब्रिक शामिल हैं। ग्राहकों की जरूरत के अनुसार इन ऑर्डर्स की डिलीवरी आमतौर पर 60 से 120 दिनों में करनी है और भुगतान की अवधि सामान्य तौर पर 60 से 90 दिन है।

पहला ऑर्डर Disha Clothings Pvt. Ltd. का है, जिसकी PO तारीख 22 सितंबर 2026 है। इसके तहत 65/35 PC से 80/20 PC वाले शर्टिंग के लिए बुने हुए फैब्रिक की 0.400 मिलियन मीटर (+/-5%) सप्लाई करनी है। इसकी कीमत डिजाइन के आधार पर ₹163-167 प्रति मीटर है और ऑर्डर की बेस वैल्यू ₹65.20 करोड़ + GST है। इसकी डिलीवरी 90-120 दिनों में और भुगतान 60-90 दिनों में होना है।

दूसरा ऑर्डर Northakross Syntex Pvt. Ltd. का है, जिसकी PO तारीख 23 सितंबर 2026 है। इसमें मंजूर किए गए सैंपल और स्पेसिफिकेशन के अनुसार 1.000 मिलियन मीटर फिनिश्ड फैब्रिक की सप्लाई करनी है। इसकी कीमत ₹145-150 प्रति मीटर है और बेस ऑर्डर वैल्यू ₹145-150 करोड़ + GST है। इसे 5 जनवरी 2027 या उससे पहले पूरा करना है और भुगतान अवधि 60-90 दिन है।

तीसरा ऑर्डर Sharda Corporation का है, जिसकी PO तारीख भी 23 सितंबर 2026 है। इसके तहत ज्यादा कॉटन कंटेंट वाले PC शर्टिंग और शर्टिंग फैब्रिक की 0.575 मिलियन मीटर सप्लाई करनी है। इसकी स्टेटेड बेस वैल्यू ₹84.925 करोड़ + GST है, डिलीवरी 60-75 दिनों में और भुगतान 60-90 दिनों में किया जाएगा।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 23, 2026