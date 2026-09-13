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Newsट्रेंडिंगBRICS भाषण के बीच अचानक रुके प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग की ओर देखकर पूछा- क्या वह ठीक हैं?

BRICS भाषण के बीच अचानक रुके प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग की ओर देखकर पूछा- क्या वह ठीक हैं?

BRICS Summit 2026 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में एक छोटा लेकिन खास पल देखने को मिला। शी जिनपिंग कुछ असहज नजर आए तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संबोधन रोककर उनके अनुवादक से पूछा कि क्या वह ठीक हैं। कुछ पल बाद शी ने सिर हिलाया और मोदी ने भाषण जारी रखा। यह वीडियो अब चर्चा में है।

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Shakshi
Shakshi
UPDATED: Sep 13, 2026 12:58 IST
PM Narendra Modi and Xi Jinping
PM Narendra Modi and Xi Jinping

In Short

  • BRICS Summit में प्रधानमंत्री मोदी ने बीच भाषण शी जिनपिंग का हाल पूछा।
  • शी जिनपिंग की ओर कुछ हलचल दिखने पर मोदी ने संबोधन कुछ देर के लिए रोक दिया।
  • दोनों नेताओं के बीच सम्मेलन के दौरान कई गर्मजोशी भरे पल भी देखने को मिले।

नई दिल्ली में BRICS Summit 2026 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक ऐसा पल देखने को मिला, जिसने सबका ध्यान खींच लिया। प्रधानमंत्री मोदी अपने शुरुआती संबोधन के बीच अचानक रुक गए और शी जिनपिंग की तरफ देखकर उनके साथ मौजूद अनुवादक से पूछा कि क्या चीनी राष्ट्रपति ठीक हैं।

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भाषण के बीच क्यों रुके प्रधानमंत्री मोदी?

प्रधानमंत्री मोदी BRICS Summit में अपना संबोधन दे रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर शी जिनपिंग की ओर गई, जहां कुछ हलचल दिखाई दी। प्रधानमंत्री ने अपना भाषण रोक दिया और अनुवादक की तरफ देखकर पूछा, “Is he okay?” कुछ पल बाद उन्होंने दोबारा यही सवाल किया।

इसके बाद शी जिनपिंग ने सिर हिलाकर संकेत दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संबोधन आगे जारी रखा। हालांकि उस समय शी जिनपिंग को किसी तरह की परेशानी हुई थी या नहीं, इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

कैमरे में कैद हुआ पूरा घटनाक्रम

यह पूरा घटनाक्रम दूरदर्शन के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। छोटा सा यह पल सोशल मीडिया पर भी चर्चा में आ गया। इसे प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच BRICS सम्मेलन के दौरान दिखाई दी सहजता से जोड़कर देखा जा रहा है।

चीन की ओर से भी इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया कि उस समय आखिर क्या हुआ था।

डिनर में शामिल नहीं हुए शी जिनपिंग

बाद में शी जिनपिंग प्रधानमंत्री मोदी की ओर से BRICS नेताओं के लिए आयोजित गाला डिनर में भी शामिल नहीं हुए। उन्होंने दिन में सम्मेलन के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की, लेकिन शाम को होटल लौट गए।

शी जिनपिंग शनिवार दोपहर दिल्ली पहुंचे थे और उसके बाद लगातार कार्यक्रमों में शामिल हुए। उनकी डिनर से गैरमौजूदगी को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई कारण नहीं बताया गया, हालांकि सूत्रों के मुताबिक व्यस्त कार्यक्रम के बाद वह आराम करने होटल लौट गए थे।

मोदी-शी के बीच दिखे कई खास पल

BRICS Summit के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई और तस्वीरें भी चर्चा में रहीं। भारत मंडपम पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और बातचीत की।

BRICS

इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी एक साथ दिखाई दिए। तीनों नेताओं की तस्वीरों और बातचीत के पलों ने काफी ध्यान खींचा।

BRICS Summit

सीमा विवाद अभी भी अहम मुद्दा

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सम्मेलन के दौरान दिखी गर्मजोशी के बावजूद भारत और चीन के रिश्तों में सीमा विवाद एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। मोदी और शी की द्विपक्षीय बैठक में भी दोनों देशों के संबंधों और सीमा पर शांति को लेकर चर्चा हुई।

भारत का कहना है कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। वहीं चीन का रुख है कि द्विपक्षीय संबंधों और सीमा से जुड़े सवालों पर साथ-साथ आगे बढ़ा जाना चाहिए।

ऐसे में BRICS Summit के दौरान मोदी और शी के बीच दिखाई दिए ये छोटे लेकिन चर्चित पल दोनों देशों के बदलते रिश्तों के बीच खास ध्यान खींच रहे हैं।

Edited By:
Shakshi
Published On:
Sep 13, 2026