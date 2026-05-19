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Newsट्रेंडिंगक्या चीन की जगह भारत को नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी में यूरोप? इन भारतीय कंपनियों को हो सकता है फायदा

क्या चीन की जगह भारत को नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी में यूरोप? इन भारतीय कंपनियों को हो सकता है फायदा

पिछले कुछ सालों में चीन और पश्चिमी देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ा है। सप्लाई चेन संकट, भू-राजनीतिक तनाव, ताइवान विवाद और डेटा सिक्योरिटी जैसे मुद्दों ने यूरोपीय कंपनियों को नई मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन तलाशने पर मजबूर किया है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: May 19, 2026 11:28 IST
AI Generated Image

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया यूरोप यात्रा को सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक दौरे के रूप में नहीं देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे एक बड़ा आर्थिक और रणनीतिक मकसद छिपा है। दरअसल, यूरोप अब धीरे-धीरे चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और इसके लिए भारत को एक बड़े ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है।

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पिछले कुछ सालों में चीन और पश्चिमी देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ा है। सप्लाई चेन संकट, भू-राजनीतिक तनाव, ताइवान विवाद और डेटा सिक्योरिटी जैसे मुद्दों ने यूरोपीय कंपनियों को नई मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन तलाशने पर मजबूर किया है।

यूरोप अब ऐसी अर्थव्यवस्था चाहता है जो राजनीतिक रूप से स्थिर हो, बड़ा बाजार रखती हो और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता भी तेजी से बढ़ा रही हो। भारत इन सभी शर्तों पर फिट बैठता दिखाई दे रहा है।

क्या भारत बनने जा रहा है नया मैन्युफैक्चरिंग हब?

पीएम मोदी ने अपनी यूरोप यात्रा के दौरान AI, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिक व्हीकल और डिफेंस सेक्टर में निवेश बढ़ाने की अपील की। यूरोप की कई बड़ी कंपनियां अब 'China Plus One Strategy' पर काम कर रही हैं। इसका मतलब है कि वे अपनी फैक्ट्रियों और सप्लाई चेन का कुछ हिस्सा चीन से बाहर शिफ्ट करना चाहती हैं।

भारत सरकार पहले से ही 'Make in India' और PLI स्कीम के जरिए विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। कम लेबर लागत, बड़ा घरेलू बाजार और तेजी से विकसित हो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत को मैन्युफैक्चरिंग के लिए मजबूत दावेदार बना रहा है।

अगर यूरोपीय कंपनियां बड़े स्तर पर भारत में निवेश करती हैं, तो आने वाले साल में भारत एशिया का बड़ा प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट हब बन सकता है।

किन भारतीय कंपनियों को हो सकता है फायदा?

अगर यूरोप चीन से दूरी बनाकर भारत में निवेश बढ़ाता है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा भारतीय मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस कंपनियों को मिल सकता है।

टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, भारत फोर्ज, लार्सन एंड टुब्रो (L&T), टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर से जुड़ी कंपनियां इस बदलाव से लाभ उठा सकती हैं। इसके अलावा EV, ग्रीन हाइड्रोजन और डेटा सेंटर सेक्टर में भी नई साझेदारियां देखने को मिल सकती हैं।

IT सेक्टर की कंपनियों के लिए भी बड़ा मौका बन सकता है क्योंकि यूरोप AI, क्लाउड और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है।

भारत के लिए कितना बड़ा मौका?

एक्सपर्ट का मानना है कि अगर भारत इस मौके का सही इस्तेमाल करता है, तो आने वाले दशक में देश सिर्फ सर्विस सेक्टर नहीं बल्कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर के रूप में भी उभर सकता है। हालांकि इसके लिए तेज फैसले, बेहतर लॉजिस्टिक्स, स्किल डेवलपमेंट और स्थिर नीतियों की जरूरत होगी।

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मोदी की यह यात्रा सिर्फ निवेश जुटाने तक सीमित नहीं दिख रही, बल्कि इसे वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भूमिका मजबूत करने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
May 19, 2026