PM Internship: युवाओं के लिए शानदार अवसर, ऐसे करें आवेदन

Ministry of Corporate Affairs (MCA) ने PM Internship Scheme 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। यह इंटर्नशिप उन युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है जो अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को निखारना चाहते हैं और सरकारी सेक्टर में अनुभव लेना चाहते हैं। अगर आप भी यह इंटर्नशिप स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो 12 मार्च 2025 तक ऑफिशियल वेबसाइट ( pminternship.mca.gov.in) पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।

advertisement

पीएम इंटर्नशिप स्कीम वेबसाइट पर जारी नोटिस के अनुसार –

"इंटर्नशिप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 12 मार्च तक खुला है। जिन युवा को स्कीम में रजिस्ट्रेशन करना है वह अपनी प्रोफाइल बनाएं और इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई शुल्क नहीं है।

पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2025 के फायदे (PM Internship Scheme 2025 Benefit)

इस इंटर्नशिप स्कीम में चुने गए युवाओं को कई लाभ मिलेंगे। जैसे कि-

हर महीने ₹5,000 की वित्तीय सहायता मिलेगी।



इसके अलावा ₹6,000 की एकमुश्त सहायता भी मिलेगी।



युवा को सरकारी क्षेत्र में काम करने का अनुभव मिलेगा।



इस स्कीम के लाभार्थी को नौकरी के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे।



यहां तक कि युवा को स्किल डेवलपमेंट और प्रोफेशनल ग्रोथ का शानदार मौका मिलेगा।

बता दें कि सरकार का उद्देश्य इस योजना के जरिये से युवाओं को रोजगार के लिए अधिक सक्षम बनाना है।

पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2025 कैसे करें आवेदन (PM Internship Scheme 2025 Application Process)

अगर आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें –

स्टेप 1: ऑफिशियल वेबसाइट pminternship.mca.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर "Register" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपनी पर्सनल डिटेल्स और अन्य बाकी जानकारी भरें।

स्टेप 4: पोर्टल द्वारा ऑटो-जनरेटेड रिज्यूमे तैयार हो जाएगा।

स्टेप 5: अपने पसंद के अनुसार 5 इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें।

स्टेप 6: एप्लीकेशन जमा होने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें।

स्टेप 7: फ्यूजर के लिए कन्फर्मेशन पेज की हार्ड कॉपी सेव करें।

इंटर्नशिप के बारे में

यह इंटर्नशिप 12 महीने की होगी।



आवेदक की आयु 21 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए।



उम्मीदवार किसी भी फुल-टाइम कोर्स या नौकरी नहीं कर रहा हो।

पीएम इंटर्नशिप स्कीम क्यों खास है?

PM Internship 2025 उन युवाओं के लिए एक बेहतर अवसर है जो अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं और सरकारी क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते हैं। यह योजना न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि ट्रेनिंग भी देती है, जो आगे की नौकरियों में मदद करेगा।