New OTT Release this Week: इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हुई ये फिल्में और वेब सीरीज - FULL LIST

OTT Release this Week: ओटीटी प्लेटफॉर्म्स (OTT Platforms) पर हर हफ्ते यूजर्स को नई वेब सीरीज और फिल्मों के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार रहता है। कल से शुरु हो रहे वीकेंड से पहले आज यानी शुक्रवार को बड़े पर्दे की ही तरह हर शुक्रवार को अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्में और वेब सीरीज होती हैं।

अगर आप भी इस वीकेंड कुछ नया देखने का प्लान बना रहे हैं तो Netflix, Prime Video, MX Player सहित विभिन्न ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई फिल्में रिलीज हुई है जिसे आप देख सकते हैं। चलिए जानते है इस वीकेंड 5 बेस्ट रिलीज होने वाली फिल्में और वेब सीरीज

Sky Force

अक्षय कुमार की फिल्म Sky Force 1965 के Indo-Pak War पर बनी है। इसमें दिखाया गया है कि भारत पर अचानक अटैक होता है, जिसके जवाब में Wing Commander Ahuja एक्शन में आ जाते हैं। लेकिन Squadron Leader Vijaya दुश्मन के फाइटर जेट से भिड़ते हैं और लापता हो जाते हैं। यह फिल्म अब तक भारत में ₹112.75 करोड़ कमा चुकी है।

कहां देखें: Prime Video



IMDB रेटिंग: 8.5



स्टार कास्ट: Akshay Kumar, Veer Pahariya, Sara Ali Khan, और Nimrat Kaur



रिलीज डेट: 21 मार्च, 2025

Khakee: The Bengal Chapter

‘Khakee: The Bihar Chapter’ की सफलता के बाद यह सीरीज कोलकाता के अपराध जगत और पुलिस की कार्रवाई पर आधारित है। इसमें पुलिस अफसर अर्जुन मैत्रा कोलकाता के सबसे खतरनाक डॉन बाघा को पकड़ने के मिशन पर हैं। लेकिन IPS अर्जुन मैत्रा ने जनता को न्याय दिलाने का संकल्प लिया था, एक ऐसी दुनिया में जहां वफादारी बदलते देर नहीं लगती और कोई भी सहयोगी छिपा हुआ दुश्मन हो सकता था। क्या IPS मैत्रा शहर में फैली हिंसा और तनाव को कम करके अपनी काबिलियत साबित कर पाएंगे?

कहां देखें: Netflix



IMDB रेटिंग: 8.7



स्टार कास्ट: Jeet Madnani, Prosenjit Chatterjee, Parambrata Chatterjee, और Chitrangada Singh



रिलीज डेट: 20 मार्च, 2025

Loot Kaand

यह एक हाई-वोल्टेज बैंक चोरी की कहानी है, जहां दो भाई आसान चोरी की योजना बनाते हैं। लेकिन जब यह मामला एक पुराने हथियार घोटाले से जुड़ जाता है, तो उनकी मुसीबतें बढ़ जाती हैं। थ्रिल और एक्शन पसंद करने वालों के लिए यह एक मस्त मूवी है।

कहां देखें: Amazon MX Player



IMDB रेटिंग: 7.9



रिलीज डेट: 20 मार्च, 2025

Revelations

यह Korean drama मिस्ट्री-थ्रिलर एक पादरी और एक पुलिस अफसर की कहानी है, जो एक लापता व्यक्ति की खोज में निकलते हैं। कहानी में नया मोड़ तब आता है, जब पादरी को एक रहस्यमयी संदेश मिलता है, जिससे अपराधी की पहचान होती है।

कहां देखें: Netflix



IMDB रेटिंग: 8.4



स्टार कास्ट: Ryu Jun-yeol, Shin Hyun-been, and Shin Min-jae



रिलीज डेट: 21 मार्च, 2025

Jithender Reddy

यह एक छात्र नेता के संघर्ष की कहानी है, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ता है। फिल्म में राजनीति, एक्शन और ड्रामा का अच्छा मेल है। अगर आपको इंस्पायरिंग कहानियां पसंद हैं, तो यह फिल्म देखने लायक है। यह फिल्म जितेन्द्र रेड्डी के जीवन को दर्शाती है, जो एक छात्र नेता के रूप में उभरते हैं।