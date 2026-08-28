Orry ने Sara Ali Khan और Amrita Singh पर फिर साधा निशाना, 2021 का दर्द किया याद



सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर Orhan Awatramani यानी Orry ने 2021 में Amrita Singh से जुड़े एक घटनाक्रम को अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में से एक बताया है। Orry का कहना है कि उस अनुभव का उन पर गहरा असर पड़ा और Sara Ali Khan व उनके परिवार के साथ बिगड़े रिश्तों की बड़ी वजह भी यही है। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि उस समय वास्तव में क्या हुआ था।

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'उन्होंने मुझे मुश्किल दौर से गुजारा'

Pinkvilla से बातचीत में 27 साल के Orry ने कहा, “2021 में Amrita Ali Khan ने मुझे ट्रॉमा दिया था। वह बहुत ज्यादा था। मुझे नहीं लगता कि मैं पहले कभी ऐसी किसी चीज से गुजरा था।”उन्होंने उस समय को अपनी जिंदगी का बेहद खराब और अंधकार भरा दौर बताते हुए कहा कि उन्हें “hell” से गुजरना पड़ा। Orry के मुताबिक, तब आसपास के लोग उनसे कहते थे कि इस अनुभव से निकलने के बाद वह ज्यादा मजबूत बनेंगे, लेकिन उस वक्त उन्हें ऐसी मजबूती नहीं चाहिए थी।

पब्लिक लाइफ में काम आई मानसिक मजबूती

Orry ने कहा कि बाद में उन्हें अहसास हुआ कि उस दौर ने उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाया। उनके मुताबिक, अब चीजें उन्हें पहले की तरह प्रभावित या दुखी नहीं करतीं। उन्होंने दावा किया कि पब्लिक फिगर बनने के बाद शुरुआती दौर में मिली नफरत और अपमानजनक टिप्पणियों से निपटने में भी इसी मानसिक मजबूती ने मदद की।Amrita Singh के साथ आखिर हुआ क्या था, इस सवाल पर Orry ने कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, “बुरी चीजें बुरे लोगों के साथ होती हैं। मैं इसे यहीं छोड़ना चाहता हूं।”

Sara और Ibrahim से भी बिगड़े रिश्ते

Orry इससे पहले Sara Ali Khan और उनके परिवार को लेकर सोशल मीडिया पर कई टिप्पणियां कर चुके हैं। उन्होंने Hindustan Times से कहा था कि वह Sara को काफी पहले अनफॉलो कर चुके हैं और Ibrahim Ali Khan को भी वर्षों से फॉलो नहीं करते।Orry ने कहा था कि Sara से दोस्ती बनाए रखने का मतलब उनके लिए उस ट्रॉमा को स्वीकार करना होगा, जिसके लिए वह उनकी मां को जिम्मेदार मानते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर Amrita Singh माफी मांगें तो वह भविष्य में विवाद पीछे छोड़ने पर विचार कर सकते हैं।Orry फिलहाल Khatron Ke Khiladi 15 में नजर आ रहे हैं।