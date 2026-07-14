बाजार में आ सकता है 10 किलो का नया LPG सिलेंडर, जानें कीमत और किसे होगा फायदा
सरकारी तेल कंपनियां 10 किलो का नया LPG सिलेंडर बाजार में लाने पर विचार कर रही हैं। यह सिलेंडर स्टील वाले सिलेंडर से करीब 50 प्रतिशत हल्का होगा और इसे उठाना आसान होगा। इससे छात्रों, किरायेदारों, प्रवासी कामगारों, स्ट्रीट वेंडरों, कैफे और फूड स्टॉल वालों को फायदा मिल सकता है।
In Short
- सरकारी तेल कंपनियां 10 किलो का नया LPG सिलेंडर बाजार में लाने पर विचार कर रही हैं।
- यह कंपोजिट सिलेंडर स्टील सिलेंडर से करीब 50 प्रतिशत हल्का होगा।
- इससे छात्रों, किरायेदारों, प्रवासी कामगारों, स्ट्रीट वेंडरों और छोटे फूड स्टॉल वालों को फायदा हो सकता है।
10 Kg LPG Cylinder: सरकारी तेल वितरण कंपनियां यानी OMCs बाजार में 10 किलोग्राम का नया LPG सिलेंडर लाने पर विचार कर रही हैं। योजना है कि इसे देश के अलग-अलग इलाकों तक पहुंचाया जाए। इसका वितरण 5 किलोग्राम वाले छोटे सिलेंडर की तरह किया जा सकता है।
अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो 10 किलो वाले सिलेंडर को कमर्शियल LPG की कीमत पर बेचा जाएगा। हालांकि, कंपनियों ने अभी इसे लॉन्च करने की कोई तय तारीख नहीं बताई है।
बाजार में पहले से मौजूद हैं छोटे सिलेंडर
घरेलू ग्राहकों के लिए छोटे कंपोजिट सिलेंडर पहले से उपलब्ध हैं। ये उच्च घनत्व पॉलीइथिलीन यानी HDPI कंपोजिट तकनीक से बने हैं।
इनमें HPCL का HP गैस ओजस, इंडियनऑयल का इंडेन एक्स्ट्रालाइट और BPCL का भारतगैस लाइट शामिल है। अब कंपनियां इसी तरह के 10 किलोग्राम वाले सिलेंडर को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने पर विचार कर रही हैं।
स्टील सिलेंडर से 50 प्रतिशत हल्का
एक तेल कंपनी के अधिकारी के मुताबिक, 10 किलोग्राम का कंपोजिट सिलेंडर आम स्टील सिलेंडर के मुकाबले करीब 50 प्रतिशत हल्का होगा। इससे इसे उठाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और संभालना आसान होगा।
हल्का होने के कारण इसे इमारतों की ऊपरी मंजिलों तक पहुंचाने में भी कम परेशानी होगी। इसके पारदर्शी कवर की मदद से ग्राहक बिना किसी गेज के यह देख सकेंगे कि सिलेंडर में कितनी गैस बची है। इससे समय पर रिफिल की योजना बनाने में आसानी होगी।
अभी कितने किलो के सिलेंडर मिलते हैं?
OMCs अभी कमर्शियल ग्राहकों और घरेलू LPG कनेक्शन नहीं रखने वाले लोगों के लिए 19 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और 2 किलोग्राम के सिलेंडर उपलब्ध कराती हैं।
कमर्शियल LPG की कीमत घरेलू खाना पकाने वाली गैस से करीब 133 प्रतिशत ज्यादा है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत 942 रुपये है। वहीं, 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,930 रुपये और 5 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 808.5 रुपये है।
किन लोगों को मिल सकता है फायदा?
अधिकारियों के मुताबिक, 10 किलो वाला सिलेंडर प्रवासी कामगारों, किरायेदारों, छात्रों, रेहड़ी-पटरी वालों, कैफे और फूड स्टॉल चलाने वालों के लिए फायदेमंद हो सकता है।
इनमें से कई लोगों को LPG की जरूरत होती है, लेकिन उनके पास 19 किलोग्राम का कमर्शियल सिलेंडर रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती। बेहतर पहुंच के लिए इन सिलेंडरों को गैस एजेंसियों और चुनिंदा दुकानों के जरिए उपलब्ध कराया जा सकता है।
अभी जांच कर रही हैं कंपनियां
उद्योग से जुड़े जानकारों का कहना है कि कमर्शियल कीमत पर सिलेंडर मिलने से कम कमाई वाले ग्राहकों के लिए इसे खरीदना मुश्किल हो सकता है। इसकी सफलता कीमत और वितरण व्यवस्था पर निर्भर करेगी।
OMCs अभी मांग, सुरक्षा से जुड़ी मंजूरी और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की जांच कर रही हैं। सभी पहलुओं को देखने के बाद ही आखिरी फैसला लिया जाएगा।