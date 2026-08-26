मोहन भागवत के कार्यक्रम को लेकर न्यूयॉर्क में विवाद बढ़ा, मेयर Mamdani बोले- मैं इसका समर्थन नहीं करता

New York City के मेयर Zohran Mamdani ने कहा है कि वह Madison Square Garden में होने वाले उस कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते, जहां Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) प्रमुख Mohan Bhagwat भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। हालांकि, Mamdani ने साफ किया कि शहर के पास किसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार शायद नहीं है।

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'रैली का समर्थन नहीं करता'

New York में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान Mamdani से पूछा गया कि क्या वह कार्यक्रम रद्द करवाना चाहते हैं। इस पर उन्होंने कहा, “मैं इस रैली का समर्थन नहीं करता, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार शहर के पास है या नहीं।”

Mamdani ने कहा कि जिस भारत की सोच और पहचान के साथ वह बड़े हुए, उसमें अब बदलाव दिख रहा है और वह इसका विरोध करते हैं।उन्होंने कहा कि वह New York के इतिहास में पहले Indian American मेयर हैं और उनके परिवार का बड़ा हिस्सा अब भी भारत में रहता है। Mamdani के मुताबिक, उन्हें भारत की पहचान एक बहुलतावादी और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में सिखाई गई थी, जहां हर व्यक्ति की बराबर हिस्सेदारी हो।

'बहिष्कार वाली सोच का विरोध'

Mamdani ने कहा कि किसी भी देश को बहिष्कार की सोच पर आधारित दिशा में जाते देखना उनके लिए परेशान करने वाला है। उन्होंने कहा कि वह इस सोच का विरोध सिर्फ Indian American के तौर पर नहीं, बल्कि ऐसे शहर के मेयर के रूप में भी करते हैं जो हर धर्म, रंग और पृष्ठभूमि के लोगों की बराबर जगह में विश्वास करता है।

करीब 5,000 लोगों को संबोधित करेंगे Bhagwat

Mohan Bhagwat RSS के शताब्दी वर्ष से जुड़े वैश्विक संपर्क कार्यक्रम के तहत अमेरिका पहुंचे हैं। वह Universal Oneness कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और करीब 5,000 लोगों की सभा को संबोधित करेंगे।इस बीच, Hindus for Human Rights, Indian American Muslim Council और Interfaith Centre of New York समेत कई संगठनों ने New York City Hall के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर Bhagwat की Madison Square Garden में मौजूदगी का विरोध किया और कार्यक्रम रद्द करने की मांग की।

