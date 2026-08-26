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Newsट्रेंडिंगप्रयागराज-मुंबई रूट पर नई अमृत भारत एक्सप्रेस की धमाकेदार शुरुआत, जानें टाइमिंग और रूट

प्रयागराज-मुंबई रूट पर नई अमृत भारत एक्सप्रेस की धमाकेदार शुरुआत, जानें टाइमिंग और रूट

प्रयागराज से मुंबई के बीच शुरू हुई नई अमृत भारत एक्सप्रेस को यात्रियों से मजबूत रिस्पॉन्स मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी पहली नियमित यात्रा की सभी सीटें बुक हो गईं। साप्ताहिक ट्रेन में जनरल और स्लीपर कोच के साथ कई यात्री सुविधाएं भी दी गई हैं।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 26, 2026 11:49 IST

In Short

  • प्रयागराज से एलटीटी के बीच हर हफ्ते चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस
  • पहली नियमित यात्रा की सभी उपलब्ध सीटें हुईं बुक
  • 22 कोच वाली ट्रेन में जनरल स्लीपर पैंट्री और दिव्यांगजन कोच शामिल

प्रयागराज से मुंबई के बीच शुरू की गई नई अमृत भारत एक्सप्रेस को यात्रियों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज से लोकमान्य तिलक टर्मिनस यानी एलटीटी तक इसकी पहली नियमित यात्रा के लिए सभी उपलब्ध टिकट बुक हो गए। यह ट्रेन खासतौर पर लंबी दूरी के यात्रियों को किफायती और आधुनिक रेल सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

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अब हर हफ्ते चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस

पहले यह ट्रेन स्पेशल सर्विस के तौर पर चलाई जा रही थी लेकिन अब इसे नियमित कर दिया गया है। इसे ट्रेन नंबर 20436/20435 प्रयागराज–लोकमान्य तिलक टर्मिनस–प्रयागराज अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में चलाया जाएगा।

ट्रेन नंबर 20436 हर शुक्रवार शाम 6 बजकर 10 मिनट पर प्रयागराज जंक्शन से रवाना होगी। यह अगले दिन करीब 3 बजकर 45 मिनट पर लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 20435 शनिवार शाम 5 बजकर 20 मिनट पर एलटीटी से चलेगी और रविवार दोपहर करीब 12 बजकर 40 मिनट पर प्रयागराज पहुंचेगी।

करीब 1341 किलोमीटर का होगा सफर

प्रयागराज और मुंबई के बीच यह ट्रेन लगभग 1341 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। रास्ते में सतना जबलपुर इटारसी भुसावल और कल्याण जैसे बड़े स्टेशन शामिल हैं। इससे इन शहरों और आसपास के इलाकों के यात्रियों को भी सीधी ट्रेन सुविधा मिलेगी।

22 कोच के साथ चलेगी ट्रेन

इस अमृत भारत एक्सप्रेस में कुल 22 कोच होंगे। इनमें 11 जनरल कोच और 8 स्लीपर कोच शामिल हैं। इसके अलावा एक पैंट्री कार और दो लगेज-कम-गार्ड तथा दिव्यांगजन कोच भी लगाए गए हैं।

ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए बेहतर सीटिंग व्यवस्था चार्जिंग पॉइंट बॉटल होल्डर और स्नैक टेबल जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। रेलवे का फोकस सुविधाओं को बेहतर रखने के साथ किराया किफायती बनाए रखने पर है।

प्रयागराज क्षेत्र से और भी नई सेवाएं

प्रयागराज-एलटीटी ट्रेन के अलावा रेलवे ने क्षेत्र से दो और अमृत भारत सेवाओं को नियमित करने की तैयारी की है। प्रयागराज–उधना अमृत भारत एक्सप्रेस की नियमित सेवा 24 अगस्त से शुरू होनी है जबकि सूबेदारगंज–एलटीटी अमृत भारत एक्सप्रेस 28 अगस्त से शुरू होने वाली है।

प्रयागराज-एलटीटी ट्रेन की पहली यात्रा में टिकटों की तेज बुकिंग यह संकेत देती है कि उत्तर प्रदेश और मुंबई के बीच सीधी और किफायती रेल सेवा की मांग काफी ज्यादा है। नई ट्रेन से खासतौर पर छात्रों नौकरीपेशा लोगों कामगारों और परिवारों को एक और यात्रा विकल्प मिलेगा।
 

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 26, 2026