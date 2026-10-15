Netflix Employee Layoffs: 12 साल की नौकरी एक झटके में खत्म, नेटफ्लिक्स से निकाले गए कर्मचारी का छलका दर्द

दुनिया की दिग्गज स्ट्रीमिंग कंपनी नेटफ्लिक्स (Netflix) में बड़े पैमाने पर छंटनी की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने करीब 1,000 कर्मचारियों की छंटनी की है, जो उसके कुल वर्कफोर्स का लगभग 6% है। नौकरी गंवाने वालों में एडम मुल्डर (Adam Mulder) भी शामिल हैं, जिन्होंने नेटफ्लिक्स में 12 साल तक काम किया। नौकरी जाने के बाद उन्होंने लिंक्डइन पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया और छंटनी से प्रभावित अपने साथियों की मदद करने की पेशकश की।

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12 साल बाद गई नौकरी, कर्मचारी ने क्या कहा?

एडम मुल्डर ने लिंक्डइन पर लिखा कि वह भी उन करीब 1,000 कर्मचारियों में शामिल हैं, जिनकी नौकरी चली गई है। उन्होंने कहा कि 12 साल तक इतने शानदार लोगों के साथ काम करने के अनुभव को शब्दों में बयां करना मुश्किल है।

मुल्डर ने अपने पुराने साथियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें बेहद प्रतिभाशाली और मददगार लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने नौकरी गंवाने वाले सभी कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति भी जताई।

खुद बेरोजगार हुए, फिर भी दूसरों की मदद को तैयार

नौकरी जाने के बावजूद मुल्डर ने अपने साथियों की मदद करने का फैसला किया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि अगर किसी कर्मचारी को अपनी परेशानी साझा करनी है, आगे की योजना पर बात करनी है या नौकरी के इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो वह उनसे संपर्क कर सकता है।

मुल्डर ने यह भी बताया कि अब वह खुद नई नौकरी की तलाश शुरू कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्रोफेशनल नेटवर्क से अपील की कि अगर किसी को उनके अनुभव के मुताबिक नौकरी के अवसरों की जानकारी मिले, तो उन्हें जरूर बताएं।

Netflix ने क्यों निकाले 1,000 कर्मचारी?

एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, नेटफ्लिक्स संगठनात्मक बदलावों के तहत करीब 6% कर्मचारियों की छंटनी कर रही है। इसका सबसे ज्यादा असर प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, लीगल और ह्यूमन रिसोर्स टीमों पर पड़ने की संभावना है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

कंपनी के को-सीईओ ग्रेग पीटर्स और टेड सारंडोस ने बुधवार को कर्मचारियों को भेजे मेमो में कहा कि ऐसे फैसले लेना आसान नहीं होता।

उन्होंने बताया कि कंपनी का कारोबार मजबूत बना हुआ है, लेकिन भविष्य की ग्रोथ के लिए कर्मचारियों और संसाधनों का सही इस्तेमाल जरूरी है।

अरबों डॉलर का मुनाफा, फिर भी छंटनी

दिलचस्प बात यह है कि नेटफ्लिक्स ने 2026 की दूसरी तिमाही में शानदार कमाई दर्ज की थी। कंपनी का मुनाफा 9% बढ़कर 3.4 अरब डॉलर और रेवेन्यू 13% बढ़कर 12.56 अरब डॉलर पहुंच गया था।

कंपनी की कमाई बढ़ने में नए सब्सक्राइबर्स और कीमतों में बढ़ोतरी की अहम भूमिका रही। हालांकि, तीसरी तिमाही के लिए कंपनी का अनुमान वॉल स्ट्रीट की उम्मीदों से कमजोर रहा।

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेटफ्लिक्स का कहना है कि वह भविष्य की ग्रोथ के लिए जरूरी क्षेत्रों में निवेश जारी रखेगी। वहीं, इस छंटनी से प्रभावित कर्मचारियों के सामने अब नई नौकरी तलाशने की चुनौती खड़ी हो गई है।