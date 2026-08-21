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Newsट्रेंडिंगआसमान के योद्धा मिग 21 की कहानी होगी खास! Netflix दिखाएगा छह दशक की वीरता का सफर

आसमान के योद्धा मिग 21 की कहानी होगी खास! Netflix दिखाएगा छह दशक की वीरता का सफर

नेटफ्लिक्स अब मिग 21 की छह दशक लंबी कहानी को डॉक्यूमेंट्री के जरिए दुनिया के सामने लाने जा रहा है। ऑपरेशन सफेद सागर की सफलता के बाद द लास्ट सैल्यूट ए लव लेटर टू मिग 21 में भारतीय वायुसेना के इस ऐतिहासिक फाइटर जेट और उसके पायलटों की अनसुनी कहानियां दिखाई जाएंगी।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 21, 2026 12:00 IST

In Short

  • नेटफ्लिक्स की नई डॉक्यूमेंट्री द लास्ट सैल्यूट ए लव लेटर टू मिग 21 26 अगस्त 2026 को होगी रिलीज
  • फिल्म मिग 21 के भारतीय वायुसेना के साथ 62 साल के सफर और पायलटों की कहानियों को दिखाएगी
  • ऑपरेशन सफेद सागर की सफलता के बाद नेटफ्लिक्स ने भारतीय वायुसेना की विरासत पर फोकस बढ़ाया

नेटफ्लिक्स ने भारतीय वायुसेना के सबसे चर्चित फाइटर जेट मिग 21 पर आधारित नई डॉक्यूमेंट्री द लास्ट सैल्यूट ए लव लेटर टू मिग 21 का टीजर जारी कर दिया है। यह फिल्म मिग 21 की छह दशक लंबी सेवा और उससे जुड़ी वीरता की कहानियों को दिखाएगी। यह डॉक्यूमेंट्री 26 अगस्त 2026 को दुनियाभर में स्ट्रीम होगी। मिग 21 की इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए यह फिल्म कई अनसुने किस्सों से पर्दा उठाएगी।

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ऑपरेशन सफेद सागर की सफलता के बाद मिग 21 पर फोकस

नेटफ्लिक्स की कर्गिल युद्ध पर बनी सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर को दुनियाभर में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। यह सीरीज लगातार दो हफ्तों तक नेटफ्लिक्स की ग्लोबल टॉप 10 नॉन इंग्लिश टीवी लिस्ट में बनी रही और इस हफ्ते दूसरे स्थान पर पहुंच गई। यह शो 40 देशों की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हुआ और 10 देशों में नंबर एक पर रहा। इसी सफलता के बाद अब नेटफ्लिक्स ने मिग 21 की कहानी को सामने लाने का फैसला किया है।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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द लास्ट सैल्यूट में दिखेगी मिग 21 की पूरी यात्रा

द लास्ट सैल्यूट ए लव लेटर टू मिग 21 का निर्माण ऑपरेशन सफेद सागर की टीम ने किया है। इसे मैचबॉक्स शॉट्स ने बनाया है और इसका निर्देशन कुशल श्रीवास्तव ने किया है। डॉक्यूमेंट्री भारतीय वायुसेना के साथ मिग 21 के 62 साल के सफर को दिखाएगी। इसमें उन पायलटों की कहानियां भी शामिल होंगी जिन्होंने कई पीढ़ियों तक इस विमान को उड़ाया।

एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह समेत कई दिग्गज होंगे शामिल

इस डॉक्यूमेंट्री में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह के साथ कई मिग 21 वेटरन्स भी नजर आएंगे। फिल्म में इस फाइटर जेट से जुड़े कुछ ऐसे पल दिखाए जाएंगे जिन्हें पहले कभी सामने नहीं लाया गया। इसका मकसद सिर्फ एक विमान की कहानी बताना नहीं बल्कि उससे जुड़ी भावनाओं और भारतीय वायुसेना की विरासत को दिखाना है।

कर्गिल युद्ध में मिग 21 की अहम भूमिका

मिग 21 ने 1999 के कर्गिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेटफ्लिक्स की यह नई डॉक्यूमेंट्री इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए बताएगी कि कैसे यह विमान भारतीय वायुसेना की ताकत और पहचान का हिस्सा बना। यह फिल्म मिग 21 को सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि देश की हवाई सुरक्षा के लंबे इतिहास के प्रतीक के तौर पर पेश करेगी।

दर्शकों के बीच बढ़ी भारतीय कहानियों की मांग

नेटफ्लिक्स इंडिया की सीरीज हेड तान्या बामी ने कहा कि ऑपरेशन सफेद सागर को दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने बताया कि एक मजबूत भारतीय कहानी जब लोगों से जुड़ती है तो उसकी चर्चा और सिफारिशें अपने आप बढ़ जाती हैं। अब द लास्ट सैल्यूट के जरिए नेटफ्लिक्स भारतीय वायुसेना और मिग 21 की उस विरासत को दुनिया के सामने रखने जा रहा है जिसने छह दशकों तक देश की रक्षा में योगदान दिया।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 21, 2026