नाना पाटेकर के निधन से सदमे में बॉलीवुड! रजनीकांत से लेकर मिथुन चक्रवर्ती तक, जानें किसने क्या कहा

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के अचानक निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। उनके निधन की खबर ने बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री तक कई बड़े सितारों को हैरान कर दिया है। नाना पाटेकर के साथ काम कर चुके कलाकारों और उनके करीबी दोस्तों ने उन्हें याद किया है। रजनीकांत, अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल, रवि किशन और विराट कोहली समेत कई बड़ी हस्तियों ने उनके निधन पर दुख जताया है।

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अनीस बज्मी बोले- अभी बात करने की हालत में नहीं हूं

फिल्म 'वेलकम' के डायरेक्टर अनीस बज्मी नाना पाटेकर के निधन की खबर से बेहद दुखी हैं। उन्होंने कहा कि इस खबर ने उनका दिल तोड़ दिया है। अनीस बज्मी ने कहा कि वह फिलहाल इस हालत में नहीं हैं कि इस बारे में कुछ बात कर सकें।

रजनीकांत को नहीं हुआ यकीन, अनुपम खेर ने जताया दुख

साउथ सुपरस्टार रजनीकांत भी नाना पाटेकर के अचानक निधन की खबर सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि उन्हें इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा है। वहीं, बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने भी नाना पाटेकर के निधन पर शोक जताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी।

विराट कोहली और सनी देओल ने ऐसे किया याद

भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने नाना पाटेकर को भारतीय सिनेमा का सच्चा दिग्गज बताया। उन्होंने अभिनेता के निधन पर दुख जताया। वहीं, सनी देओल ने भी सोशल मीडिया पर भावुक श्रद्धांजलि दी। उन्होंने नाना पाटेकर को निडर और जिंदगी से भरपूर इंसान बताया।

रवि किशन ने याद की पुरानी बातचीत

अभिनेता और सांसद रवि किशन ने अपने करीबी दोस्त नाना पाटेकर के निधन पर दुख जताया। उन्होंने फिल्म 'लापता लेडीज' के बाद नाना पाटेकर के साथ फोन पर हुई बातचीत को याद किया। रवि किशन ने कहा कि नाना पाटेकर जैसे लोग जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं।

मिथुन चक्रवर्ती बोले- मेरे सबसे करीबी दोस्तों में थे

दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी नाना पाटेकर के निधन से दुखी हैं। उन्होंने नाना पाटेकर के साथ अपनी दोस्ती को याद करते हुए कहा कि वह उनके सबसे करीबी दोस्तों में से एक थे।

अन्नू कपूर ने याद किया 21 हजार रुपये वाला किस्सा

अभिनेता अन्नू कपूर ने नाना पाटेकर से जुड़ा एक पुराना किस्सा याद किया। उन्होंने बताया कि नाना पाटेकर ने उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म 'अभय' में सिर्फ 21 हजार रुपये लेकर काम किया था।

राकेश बेदी और RSS ने भी दी श्रद्धांजलि

फिल्म 'तिरंगा' में नाना पाटेकर के साथ काम कर चुके अभिनेता राकेश बेदी ने भी उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि उनके मन में नाना पाटेकर के लिए बहुत सम्मान है। वहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने भी नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी एक अलग पहचान और खास व्यक्तित्व बनाया था।