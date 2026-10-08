नाना पाटेकर के निधन से देश में शोक! पीएम मोदी, सीएम योगी, रितेश देशमुख समेत कई हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक कई बड़ी हस्तियों ने उनके निधन पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शुभेंदु अधिकारी, अभिनेता रितेश देशमुख और रवि किशन समेत कई हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सभी ने नाना पाटेकर की शानदार अदाकारी और समाज सेवा में उनके योगदान को याद किया।

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पीएम मोदी बोले- पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी अदाकारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर अपनी अलग पहचान, दमदार व्यक्तित्व और बेहतरीन अभिनय के लिए जाने जाते थे। उन्होंने हर किरदार में अपनी खास अदाकारी दिखाई।

Few actors possessed the intensity, individuality and unmistakable presence that Shri Nana Patekar Ji had. He brought remarkable versatility and creativity to every role and gave us characters that will be remembered for generations. He was also admired for his frank and forthright views, never hesitating to express what he believed in. Shri Nana Patekar’s contribution to Hindi and Marathi cinema was immense. His passing leaves a deep void. My condolences to his family, friends and countless admirers. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) October 8, 2026

पीएम मोदी ने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में उनका योगदान बहुत बड़ा रहा। वह अपने बेबाक विचारों के लिए भी जाने जाते थे। प्रधानमंत्री ने उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना जताई।

शुभेंदु अधिकारी ने याद किए मशहूर किरदार

शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर नाना पाटेकर के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा ने एक बेहतरीन कलाकार खो दिया है।

उन्होंने 'परिंदा', 'क्रांतिवीर', 'प्रहार' और 'अब तक छप्पन' जैसी फिल्मों में नाना की अदाकारी को याद किया। अधिकारी ने कहा कि नाना पाटेकर किरदारों को अपनी एक्टिंग से जीवंत कर देते थे।

रवि किशन बोले- फिल्म जगत के लिए बड़ी क्षति

बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने नाना पाटेकर के निधन को भारतीय सिनेमा के लिए अपूरणीय क्षति बताया।

उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर से उनका आत्मीय रिश्ता था। उन्होंने नाना से अभिनय के साथ जिंदगी को देखने का नजरिया भी सीखा था। रवि किशन ने उनकी सादगी और जमीन से जुड़े व्यक्तित्व को याद किया।

रितेश देशमुख को रह गया इस बात का मलाल

अभिनेता रितेश देशमुख ने कहा कि नाना पाटेकर के निधन की खबर ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया।

आज शब्द थिजले आहेत, काळजावर जणू वीज कोसळली आहे. नाना गेले... या एका वाक्याने मन सुन्न, निःशब्द झाले आहे. तुम्ही अभिनयाचे आकाश होतात, ज्याला तुलनेची सीमा नव्हती. तुमच्या अनोख्या शैलीने रसिकांच्या हृदयात तुम्ही अढळ घर केले. कधी पडद्यावरचा तेजस्वी नायक, कधी अंगावर शहारे आणणारा खलनायक, तर कधी गंभीर चेहऱ्यामागचा खट्याळ विनोद, प्रत्येक रंग तुमच्या अभिनयात खुलून आला. पडद्यावर तुम्ही हीरो होतात, पण पडद्यामागे त्याहूनही मोठे. तुमच्या संस्थेतून वाहत राहिली माणुसकीची निरंतर धारा. 'ब्लफमास्टर' आणि 'हाउसफुल ५' मध्ये तुमच्यासोबत पडदा वाटून घेतला, हे माझे भाग्य. पण एका मराठी चित्रपटात तुमच्यासोबत काम करणे, ही अपूर्ण ओढ आयुष्यभर उरी राहील. तुमचे बोल, तुमच्या गप्पा, पाठीवरची ती कौतुकाची थाप, सोबत केलेले ते खळखळते हसू, ही माझी करी कमाई. कुटुंबीयांना, आप्तेष्टांना आणि लाखो चाहत्यांना माझी मनःपूर्वक सांत्वना. खरच आज एका युगाचा अस्त झाला आहे. भावपूर्ण श्रद्धांजली. 🙏 advertisement October 8, 2026

रितेश ने बताया कि उन्होंने नाना के साथ 'ब्लफमास्टर' और 'हाउसफुल 5' में काम किया था। हालांकि, उनके साथ मराठी फिल्म बनाने की इच्छा अधूरी रह गई। उन्होंने नाना की समाज सेवा को भी याद किया।

सीएम योगी ने भी दी श्रद्धांजलि

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाना पाटेकर के निधन को कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया।

प्रख्यात अभिनेता, रंगमंच के सशक्त कलाकार एवं संवेदनशील समाजसेवी, 'पद्म श्री' नाना पाटेकर जी का निधन कला जगत की अपूरणीय क्षति है। उन्होंने अपने विलक्षण अभिनय से भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया और अपने सामाजिक सरोकारों से समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी अभिव्यक्त किया। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों एवं प्रशंसकों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति। advertisement October 8, 2026

उन्होंने नाना पाटेकर को बेहतरीन अभिनेता और संवेदनशील समाजसेवी बताया। सीएम योगी ने कहा कि नाना ने अपने अभिनय से भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया और समाज सेवा के जरिए लोगों की मदद की। उन्होंने दिवंगत अभिनेता की आत्मा की शांति और परिवार को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की।