RBI के फैसले के बाद महंगा हुआ लोन! PNB समेत कई बैंकों ने बढ़ाईं ब्याज दरें, जानें किस बैंक में कितना बढ़ा ब्याज

अगर आपने बैंक से लोन लिया है या नया लोन लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के रेपो रेट बढ़ाने के फैसले के बाद कई बड़े बैंकों ने भी अपनी लोन की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। इनमें पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और कई दूसरे बैंक शामिल हैं। नई दरें लागू होने के बाद ग्राहकों के लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा।

advertisement

RBI ने चार साल बाद बढ़ाया रेपो रेट

RBI ने 7 अक्टूबर को रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% की बढ़ोतरी की है। इसके बाद रेपो रेट बढ़कर 5.50% हो गया है। यह करीब चार साल में पहली बार है जब RBI ने ब्याज दरें बढ़ाई हैं।

यह फैसला RBI की छह सदस्यों वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) ने सर्वसम्मति से लिया। दिसंबर 2024 में गवर्नर का पद संभालने के बाद संजय मल्होत्रा के कार्यकाल में यह पहली बढ़ोतरी है।

महंगाई बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के चलते RBI ने अपनी पॉलिसी का रुख भी बदलकर 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने आगे भी ब्याज दरें बढ़ने के संकेत दिए हैं।

PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा ने कितना बढ़ाया ब्याज?

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपनी रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (RLLR) को 8.10% से बढ़ाकर 8.35% कर दिया है। इसमें 0.35% BSP भी शामिल है। नई दरें 8 अक्टूबर से लागू हो गई हैं। हालांकि बैंक ने MCLR और बेस रेट में कोई बदलाव नहीं किया है।

वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी रेपो बेस्ड लेंडिंग रेट (RBLR) को 7.90% से बढ़ाकर 8.15% कर दिया है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

इन बैंकों ने भी बढ़ाईं ब्याज दरें

इंडियन बैंक ने अपनी RBLR को 7.95% से बढ़ाकर 8.20% कर दिया है। यह बदलाव भी 8 अक्टूबर से लागू है।

इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपनी RBLR बढ़ाकर 8.35% कर दी है। दोनों बैंकों की नई दरें 8 अक्टूबर से प्रभावी हैं।

प्राइवेट सेक्टर के तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक ने भी अपनी RLLR को 8.25% से बढ़ाकर 8.50% कर दिया है।

क्या दूसरे बैंक भी बढ़ाएंगे ब्याज?

RBI के फैसले के कुछ ही घंटों बाद कई बैंकों ने अपनी ब्याज दरें बढ़ाने का ऐलान कर दिया। आने वाले दिनों में दूसरे सरकारी और प्राइवेट बैंक भी इसी तरह अपनी लेंडिंग रेट बढ़ा सकते हैं।

advertisement

इसका मतलब है कि रेपो रेट बढ़ने का असर अब बैंक ग्राहकों के लोन पर दिखाई देने लगा है।