scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगमुरथल में खाने का प्लान बना रहे हैं? अब ढाबों में रोबोट परोस रहे हैं खाना, टॉय ट्रेन पहुंचा रही है टेबल तक ऑर्ड

मुरथल में खाने का प्लान बना रहे हैं? अब ढाबों में रोबोट परोस रहे हैं खाना, टॉय ट्रेन पहुंचा रही है टेबल तक ऑर्ड

मुरथल के ढाबों में अब सिर्फ बड़े पराठे और चाय ही आकर्षण नहीं हैं। यहां रोबोट वेटर खाना परोस रहे हैं और टॉय ट्रेन टेबल तक ऑर्डर पहुंचा रही है। तकनीक के इस नए अंदाज ने बच्चों और युवाओं के बीच ढाबों के अनुभव को और खास बना दिया है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 18, 2026 11:35 IST

In Short

  • मुरथल के ढाबों में रोबोट वेटर अब चाय और पराठे ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं।
  • रेशम ढाबा में टॉय ट्रेन बटन दबाते ही ऑर्डर लेकर टेबल तक पहुंचती है।
  • किंग साइज पराठे के साथ शाही अंदाज में सर्विस लोगों के लिए नया आकर्षण बनी है।

मुरथल के ढाबे हमेशा से अपने बड़े पराठों और चाय के लिए मशहूर रहे हैं। अब यहां खाने के साथ लोगों को एक नया अनुभव भी मिल रहा है। ढाबों में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जहां रोबोट से खाना परोसने और टॉय ट्रेन जैसी सुविधाएं लोगों का ध्यान खींच रही हैं। खासकर बच्चों और युवाओं के लिए यह नया अंदाज काफी आकर्षण बन गया है। इसी बदलाव के बीच मुरथल के ढाबों में पारंपरिक खाने के साथ आधुनिक अनुभव देखने को मिल रहा है।

advertisement

रोबोट वेटर परोस रहे चाय और पराठे

मुरथल के कई ढाबों में अब रोबोट वेटर ग्राहकों को खाना परोसते नजर आ रहे हैं। ये रोबोट चाय और पराठे जैसे ऑर्डर सीधे टेबल तक पहुंचा रहे हैं। इससे ढाबों का पुराना अंदाज बदल रहा है और लोगों को खाने के साथ एक अलग तरह का अनुभव मिल रहा है।

ढाबा संचालक ग्राहकों को कुछ नया देने के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। खासतौर पर बच्चे और युवा इन रोबोटिक सेवाओं को देखकर काफी उत्साहित हो रहे हैं। अब लोग सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि इस नए अंदाज को देखने के लिए भी इन जगहों पर पहुंच रहे हैं।

रेशम ढाबा में टॉय ट्रेन से पहुंच रहा खाना

रेशम ढाबा ने पारंपरिक खाने के अनुभव को एक अलग रूप दिया है। यहां रोबोट वेटर के साथ टॉय ट्रेन भी ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। यह ट्रेन रसोई से सीधे ग्राहकों की टेबल तक ऑर्डर पहुंचाती है।

इस ढाबे में 40 टेबल दो कतारों में लगाई गई हैं और रसोई के पास ट्रेन के लिए ट्रैक बनाया गया है। ग्राहक के बटन दबाते ही ट्रेन ऑर्डर लेकर तय टेबल तक पहुंचती है। इस वजह से यहां खाने का अनुभव एक तरह से भविष्य की तकनीक जैसा महसूस होता है।

किंग साइज पराठा बना हुआ है सबसे बड़ा आकर्षण

तकनीक के साथ रेशम ढाबा अपने मशहूर किंग साइज पराठे के लिए भी लोगों के बीच लोकप्रिय बना हुआ है। यहां परोसा जाने वाला बड़ा पराठा ग्राहकों को काफी आकर्षित करता है।

जब कोई ग्राहक यह पराठा ऑर्डर करता है तो एक वेटर बड़ा प्लेटर लेकर आता है और दूसरा वेटर आगे चलकर घंटी बजाता है। इस शाही स्वागत की वजह से लोग खाने से पहले ही इसकी फोटो और वीडियो बनाने लगते हैं।

खाने के साथ नया अनुभव देने की कोशिश

मुरथल के ढाबे अब सिर्फ खाना खाने की जगह नहीं रह गए हैं। यहां खाने के साथ लोगों को एक नया अनुभव देने की कोशिश की जा रही है। रोबोट से खाना परोसना टॉय ट्रेन और बड़े पराठों का मेल इन ढाबों को अलग पहचान दे रहा है।

तकनीक और पारंपरिक खाने के इस मेल से मुरथल के ढाबे नए जमाने के ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और पुराने स्वाद के साथ नया अंदाज भी पेश कर रहे हैं।

advertisement

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 18, 2026