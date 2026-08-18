मुरथल में खाने का प्लान बना रहे हैं? अब ढाबों में रोबोट परोस रहे हैं खाना, टॉय ट्रेन पहुंचा रही है टेबल तक ऑर्ड

मुरथल के ढाबे हमेशा से अपने बड़े पराठों और चाय के लिए मशहूर रहे हैं। अब यहां खाने के साथ लोगों को एक नया अनुभव भी मिल रहा है। ढाबों में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जहां रोबोट से खाना परोसने और टॉय ट्रेन जैसी सुविधाएं लोगों का ध्यान खींच रही हैं। खासकर बच्चों और युवाओं के लिए यह नया अंदाज काफी आकर्षण बन गया है। इसी बदलाव के बीच मुरथल के ढाबों में पारंपरिक खाने के साथ आधुनिक अनुभव देखने को मिल रहा है।

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रोबोट वेटर परोस रहे चाय और पराठे

मुरथल के कई ढाबों में अब रोबोट वेटर ग्राहकों को खाना परोसते नजर आ रहे हैं। ये रोबोट चाय और पराठे जैसे ऑर्डर सीधे टेबल तक पहुंचा रहे हैं। इससे ढाबों का पुराना अंदाज बदल रहा है और लोगों को खाने के साथ एक अलग तरह का अनुभव मिल रहा है।

ढाबा संचालक ग्राहकों को कुछ नया देने के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। खासतौर पर बच्चे और युवा इन रोबोटिक सेवाओं को देखकर काफी उत्साहित हो रहे हैं। अब लोग सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि इस नए अंदाज को देखने के लिए भी इन जगहों पर पहुंच रहे हैं।

रेशम ढाबा में टॉय ट्रेन से पहुंच रहा खाना

रेशम ढाबा ने पारंपरिक खाने के अनुभव को एक अलग रूप दिया है। यहां रोबोट वेटर के साथ टॉय ट्रेन भी ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। यह ट्रेन रसोई से सीधे ग्राहकों की टेबल तक ऑर्डर पहुंचाती है।

इस ढाबे में 40 टेबल दो कतारों में लगाई गई हैं और रसोई के पास ट्रेन के लिए ट्रैक बनाया गया है। ग्राहक के बटन दबाते ही ट्रेन ऑर्डर लेकर तय टेबल तक पहुंचती है। इस वजह से यहां खाने का अनुभव एक तरह से भविष्य की तकनीक जैसा महसूस होता है।

किंग साइज पराठा बना हुआ है सबसे बड़ा आकर्षण

तकनीक के साथ रेशम ढाबा अपने मशहूर किंग साइज पराठे के लिए भी लोगों के बीच लोकप्रिय बना हुआ है। यहां परोसा जाने वाला बड़ा पराठा ग्राहकों को काफी आकर्षित करता है।

जब कोई ग्राहक यह पराठा ऑर्डर करता है तो एक वेटर बड़ा प्लेटर लेकर आता है और दूसरा वेटर आगे चलकर घंटी बजाता है। इस शाही स्वागत की वजह से लोग खाने से पहले ही इसकी फोटो और वीडियो बनाने लगते हैं।

खाने के साथ नया अनुभव देने की कोशिश

मुरथल के ढाबे अब सिर्फ खाना खाने की जगह नहीं रह गए हैं। यहां खाने के साथ लोगों को एक नया अनुभव देने की कोशिश की जा रही है। रोबोट से खाना परोसना टॉय ट्रेन और बड़े पराठों का मेल इन ढाबों को अलग पहचान दे रहा है।

तकनीक और पारंपरिक खाने के इस मेल से मुरथल के ढाबे नए जमाने के ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और पुराने स्वाद के साथ नया अंदाज भी पेश कर रहे हैं।