अंबानी-अडानी में फिर टक्कर! एक ने पार किया 100 अरब डॉलर, दूसरा भी तेजी से नजदीक

भारत के दो सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) और गौतम अडानी (Gautam Adani) एक बार फिर दुनिया के टॉप अमीरों की रेस में आमने-सामने हैं। जहां एक तरफ मुकेश अंबानी की नेट वर्थ ने फिर से 100 अरब डॉलर (Mukesh Ambani Net Worth) का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं, गौतम अडानी भी पीछे नहीं हैं। अडानी की दौलत में भी जबरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है और वे जल्द ही अंबानी को टक्कर दे सकते हैं।

Reliance के रिजल्ट ने अंबानी को पहुंचाया टॉप पर

30 अप्रैल 2025 को Reliance Industries के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली। कंपनी के Q4FY25 के शानदार नतीजों के बाद शेयरों में तीन दिन के अंदर ही करीब 8% की बढ़त दर्ज की गई है। इसी के चलते मुकेश अंबानी की नेट वर्थ बढ़कर 100 अरब डॉलर से ज्यादा हो गई।

Bloomberg Billionaires Index के मुताबिक मुकश अंबानी की दौलत 99.24 अरब डॉलर से बढ़कर 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गई। वो अब दुनिया के 16वें सबसे अमीर इंसान हैं और भारत में नंबर 1 पर बने हुए हैं।

अडानी भी दूसरे नंबर पर

Adani Group के चेयरमैन गौतम अडानी (Gautam Adani) की नेट वर्थ (Gautam Adani Net Worth) इस समय 77.5 अरब डॉलर है। वो इस समय दुनिया के 20वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं और भारत में मुकेश अंबानी के बाद दूसरे नंबर पर हैं। बीते कुछ महीनों में अडानी की कंपनियों के शेयरों में तेजी आई है, जिससे उनकी नेट वर्थ में भी उछाल आया है।

वहीं, एचसीएल (HCL) के चेयरमैन शिव नाडर 36.4 अरब डॉलर नेटवर्थ के साथ तीसरे स्थान पर हैं और दुनिया में 43वें नंबर पर आते हैं।

Reliance का शेयर बना कमाई की मशीन

रिलायंस के शेयरों ने तीन दिन में ही 8% की बढ़त दिखाई है। इस हफ्ते सोमवार को शेयर में 5.3% की तेजी देखी गई। वहीं, मंगलवार को स्टॉक 3% और बुधवार को 0.5% की बढ़त आई है।

Market Cap के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज का एम-कैप (RIL M-Cap)अब ₹19 लाख करोड़ के पार पहुंच चुकी है। शेयर इस महीने अब तक 12% चढ़ चुका है और इस साल की शुरुआत से अब तक 15% का रिटर्न दे चुका है।

ब्रोकरेज फर्म्स का भरोसा बरकरार (Brokerage Report on RIL Share)

JP Morgan ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को Overweight रेटिंग दी। वहीं, स्टॉक का टारगेट (Reliance Industries Share Price Target) ₹1,530 प्रति शेयर सेट किया। Morgan Stanley ने भी मुकेश अंबानी के शेयर को Overweight की रेटिंग दी है।

इसी तरह Motilal Oswal Financial Service (MOFSL) को Buy रेटिंग दी और स्टॉक का टारगेट (RIL Share Price Target) ₹1,515 प्रति शेयर सेट किया। Kotak Securities ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर का टारगेट बढ़ाकर ₹1,520 कर दिया है।

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस (Reliance Industries Q4 Result)

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में रिलायंस का नेट प्रॉफिट ₹22,434 करोड़ रहा, जो कि मार्केट के अनुमान से काफी बेहतर है। कंपनी ने टेलीकॉम और रिटेल बिजनेस से जबरदस्त कमाई की है। हालांकि, ऑयल-टू-केमिकल्स (O2C) बिजनेस के नतीजे थोड़े कमजोर रहे।

शानदार तिमाही नतीजे के साथ कंपनी ने ₹5.50 प्रति शेयर का डिविडेंड देने का एलान किया है। इसके अलावा कंपनी ने कहा कि वह ₹25,000 करोड़ तक फंड जुटाने की प्लानिंग कर रही है।