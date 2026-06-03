सिनेमा की दुनिया में AI का राज! JioStar ला रहा है एनिमेटेड फिल्मों की पूरी रेंज, देखें क्या है मास्टरप्लान

मनोरंजन की दुनिया में एक बहुत बड़ा और रोमांचक बदलाव आ रहा है और इसकी शुरुआत की है JioStar ने। हाल ही में जब JioHotstar प्लेटफॉर्म पर 'महाभारत: एक धर्मयुद्ध' नाम की एक एनिमेटेड सीरीज रिलीज हुई तो उसने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस शो को पहले ही दिन लगभग 65 लाख लोगों ने देखा जो आम तौर पर किसी भी नए शो को मिलने वाले व्यूज से दोगुने से भी ज्यादा था।

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इस शो की सबसे खास बात यह थी कि इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से तैयार किया गया था। इस बंपर सफलता को देखकर अब JioStar मनोरंजन की दुनिया में AI का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करने जा रहा है। 'ब्लूमबर्ग' की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अब ऐसी फिल्मों और शोज की पूरी लाइनअप तैयार कर रही है, जिन्हें एआई की मदद से तैयार किया जाएगा।

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पूरी तरह AI से तैयार होंगे नए शोज और फिल्में

मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज और दिग्गज एंटरटेंमेंट कंपनी वॉल्ट डिजनी की जॉइंट वेंचर JioStar कई नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जिन्हें एआई टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जाएगा। इसमें एआई की मदद से स्क्रिप्टिंग, एनिमेशन, वॉयस ओवर और एडिटिंग, इत्यादि का काम किया जाएगा।

इन अपकमिंग सीरीज पर चल रहा से काम

महाभारत की कामयाबी के बाद कंपनी कई और दिलचस्प कहानियों पर काम कर रही है। इनमें मकराज, हनुमान सीरीज आएगी। इसके अलावा कई छोटे-छोटे ड्रामे भी बनाए जा रहे हैं।

हॉलीवुड एक्सपर्ट की एंट्री और 80 इंजीनियर्स की भर्ती

इस काम को बेहतरीन और प्रोफेशनल बनाने के लिए JioStar ने इस साल की शुरुआत में अमेरिका के जाने-माने स्क्रीनराइटर और प्रोड्यूसर स्टीफन बुगाज को अपनी टीम में शामिल किया है। स्टीफन कंपनी की इस पूरी एआई कंटेंट स्ट्रेटेजी को संभाल रहे हैं।

बिजनेस टूडे की रिपोर्ट के मुताबिक JioStar कंपनी बड़े पैमाने पर एआई टैलेंट को नौकरी पर रख रही है। अपने इस विजन को पूरा करने के लिए कंपनी करीब 80 एआई एक्सपर्ट्स और इंजीनियरों की एक खास टीम बनाएगी।