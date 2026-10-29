इजरायल चुनाव में फंसा बहुमत का पेंच! नेतन्याहू ने लगाए वोटों में धांधली के आरोप, अब किसकी बनेगी सरकार?

इजरायल में आम चुनाव के बाद राजनीतिक संकट गहराता नजर आ रहा है। शुरुआती नतीजों में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और विपक्ष, दोनों ही बहुमत के आंकड़े से दूर हैं। इस बीच नेतन्याहू की पार्टी लिकुड ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। हालांकि, इन आरोपों की अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इजरायल में अगली सरकार कौन बनाएगा?

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बहुमत से कितनी दूर हैं नेतन्याहू?

इजरायल की संसद नेसेट (Knesset) में कुल 120 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 61 सीटों की जरूरत होती है।

अब तक 93 फीसदी सामान्य मतदान केंद्रों के 85.6 फीसदी वोटों की गिनती के आधार पर नेतन्याहू के दक्षिणपंथी गठबंधन को 53 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं, पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को 48 सीटें और अरब पार्टियों को 19 सीटें मिलने का अनुमान है।

इस तरह दोनों प्रमुख गठबंधन बहुमत से दूर हैं और सरकार बनाने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

नेतन्याहू ने लगाए चुनाव में धांधली के आरोप

चुनावी नतीजों के बीच नेतन्याहू की पार्टी लिकुड ने अरब बहुल मतदान केंद्रों पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है।

नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि उनकी पार्टी सैकड़ों गवाहियां और सबूत पेश करेगी। पार्टी ने रिश्वतखोरी, धमकी, हिंसा, फर्जी दस्तावेज और दो बार मतदान करने जैसे आरोप लगाए हैं।

लिकुड ने पुलिस, शिन बेट और केंद्रीय चुनाव समिति से जांच की मांग की है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

הליכוד: הבחירות במדינת ישראל נגנבו על ידי מפלגות ערביות שתומכות בטרור ובחיסול המדינה היהודית באמצעות עבירות פליליות חמורות של שוחד, איומים, אלימות, זיופים ושימוש בתוכנות אסורות להמרצת מצביעים. מפלגת הליכוד מעבירה למשטרה, לשב״כ ולוועדת הבחירות מאות עדויות וראיות על גניבת בחירות בקלפיות ערביות רבות- אלפי מעטפות עם כסף מזומן ופתקי רע״ם, איומים ואלימות כלפי חברי הקלפי, ריבוי מצביעים מאחורי הפרגוד, הצבעות בזהות כפולה, פערים בין מספר המעטפות למספר המצביעים, שימוש בתוכנות המרצה אסורות ועוד. אנו דורשים מהמשטרה ומהשב״כ חקירה יסודית בגין גניבת הבחירות על ידי המפלגות הערביות ומיצוי הדין עם העבריינים. אנו דורשים מוועדת הבחירות התייחסות מיידית לחקירת העבירות הפליליות הללו שפגעו באופן קיצוני בטוהר הבחירות בישראל ובתוצאות הבחירות. זו פגיעה חמורה בדמוקרטיה הישראלית ובזכות הבחירה של אזרחי ישראל. גופי האכיפה מוכרחים לפעול ביד קשה ובאופן מיידי. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 28, 2026

अरब पार्टियों ने आरोपों को किया खारिज

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अरब पार्टियों के गठबंधन जॉइंट लिस्ट ने नेतन्याहू के आरोपों को खारिज कर दिया है। गठबंधन के नेता अहमद तिबी ने इसे हारने वालों की बयानबाजी बताया।

जॉइंट लिस्ट को 12 सीटें मिलने का अनुमान है। तिबी का कहना है कि अरब पार्टियों को मिले वोटों की वैधता पर सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है।

रिकॉर्ड मतदान के बाद भी सरकार पर सस्पेंस

अक्टूबर 2023 में हमास के हमलों के बाद इजरायल का यह पहला आम चुनाव है। इस बार करीब 77.7 फीसदी मतदान हुआ, जबकि 2022 में यह आंकड़ा 70 फीसदी से थोड़ा ज्यादा था।

डेमोक्रेट्स पार्टी के नेता यायर गोलान ने विपक्ष से अरब पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाने की अपील की है। हालांकि, इस गठबंधन की संभावना अभी साफ नहीं है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी नेतन्याहू की स्थिति को बेहतर बताया है, लेकिन सरकार गठन में दखल देने पर कोई फैसला नहीं किया है।

अब आगे क्या होगा?

इजरायल में अब सैनिकों, राजनयिकों और मेडिकल कर्मचारियों के विशेष मतपत्रों की गिनती बाकी है। अंतिम मतगणना 30 अक्टूबर तक पूरी होने और आधिकारिक नतीजे 4 नवंबर को जारी होने की उम्मीद है।

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इसके बाद राष्ट्रपति इसाक हर्जोग पार्टियों से बातचीत करके किसी नेता को सरकार बनाने का मौका देंगे। उसे गठबंधन बनाने के लिए अधिकतम 42 दिन मिलेंगे।

अगर कोई भी नेता 61 सीटों का समर्थन नहीं जुटा पाया, तो इजरायल में दोबारा चुनाव कराने की नौबत आ सकती है। तब तक नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं।