IRCTC Tour Package: सिर्फ 9 दिन में कर पाएंगे 5 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, जानें पैकेज प्राइस से लेकर टूरिस्ट प्लेस तक

IRCTC Tour Package: सिर्फ 9 दिन में कर पाएंगे 5 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, जानें पैकेज प्राइस से लेकर टूरिस्ट प्लेस तक

अगर आप भी ज्योतिर्लिंग घूमना चाहते हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए है। IRCTC ने टूर पैकेज निकाला है। इस पैकेज में 5 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवाए जाएंगे। आइए, पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं।

Priyanka Kumari
Delhi,UPDATED: Aug 19, 2025 17:36 IST
IRCTC Tour Package
IRCTC Tour Package

अगर आप मानसून सीजन में ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। IRCTC ने “पांच ज्योतिर्लिंग दर्शन” टूर पैकेज लॉन्च किया है, जिसमें श्रद्धालु एक ही यात्रा में महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकेंगे। यह यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से कराई जाएगी, जिसमें स्लीपर, 3AC और 2AC की सुविधा होगी।

क्या है पूरा पैकेज?

यह धार्मिक सफर कुल 8 रात और 9 दिन का होगा। यात्रा 16 अगस्त 2025 से नागपुर से शुरू होगी और उज्जैन, ओंकारेश्वर, नासिक, पुणे होते हुए औरंगाबाद तक पहुंचेगी। इस दौरान श्रद्धालु महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर और घृष्णेश्वर जैसे प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे।

इस पैकेज के लिए कुल 630 सीटें रखी गई हैं। इनमें स्लीपर क्लास की 228, 3AC की 350 और 2AC की 52 सीटें शामिल हैं। यात्री अपनी सुविधा के अनुसार सिकंदराबाद, कामारेड्डी, निजामाबाद, धारमाबाद, मुदखेड़, नांदेड़ और पूरना जैसे स्टेशनों से ट्रेन में चढ़-उतर सकते हैं।

कितनी है पैकेज की कीमत?

इस यात्रा की कीमत क्लास के हिसाब से अलग-अलग रखी गई है। इसमें इकोनॉमी क्लास का प्राइस ₹14,700 प्रति व्यक्ति है। वहीं, स्टैंडर्ड क्लास पैकेज की कीमत ₹22,900 प्रति व्यक्ति और कम्फर्ट क्लास की कीमत ₹29,900 प्रति व्यक्ति है।

बता दें कि 5 से 11 साल तक के बच्चों के लिए रियायती किराया रखा गया है। खास बात यह है कि इन रेट्स में रेलवे ने लगभग 33% तक की छूट दी है।

कौन-कौन से मंदिरों के दर्शन होंगे?

यात्रा की शुरुआत नागपुर से होगी, जहां श्रद्धालु श्री स्वामीनारायण मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद उज्जैन में महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, नासिक में त्र्यंबकेश्वर, पुणे में भीमाशंकर और अंत में औरंगाबाद में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाएंगे।

कैंसिलेशन पॉलिसी

अगर कोई यात्री यात्रा रद्द करना चाहता है, तो इसके लिए भी नियम बनाए गए हैं। 15 दिन पहले कैंसिल करने पर सिर्फ ₹250 कटेगा। वहीं, 8 से 14 दिन पहले रद्द करने पर 25% शुल्क लगेगा। इसी तरह 4 से 7 दिन पहले रद्द करने पर 50% राशि कटेगी। अगर कोई यात्री 4 दिन से कम समय में कैंसिल करने पर कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा।

Aug 19, 2025