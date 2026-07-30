18 हजार ज्यादा उड़ानें लेकिन सिर्फ 330 पायलट, IndiGo की रिपोर्ट में दिखा बड़ा गैप

IndiGo FY26 Annual Report: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo ने वित्त वर्ष 2025-26 में पहले से ज्यादा फ्लाइट चलाईं और ज्यादा लोगों को सफर कराया। हालांकि, इस दौरान कंपनी में नए पायलटों की संख्या ज्यादा नहीं बढ़ी। कंपनी की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, IndiGo ने पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 18 हजार से ज्यादा अतिरिक्त फ्लाइट चलाईं, लेकिन सिर्फ 330 नए पायलट जोड़े। ये आंकड़े दिसंबर 2025 में हुई बड़ी ऑपरेशनल परेशानी के बाद सामने आए हैं।

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पायलटों की संख्या बढ़कर 5786 हुई

31 मार्च 2026 तक IndiGo में कुल 41,907 कर्मचारी काम कर रहे थे। इनमें 5,786 पायलट और 11,203 केबिन क्रू शामिल थे। एक साल पहले यानी FY25 में कंपनी के कर्मचारियों की कुल संख्या 41,049 थी। उस समय एयरलाइन के पास 5,456 पायलट और 10,212 केबिन क्रू थे।

इस हिसाब से FY26 में IndiGo ने सिर्फ 330 नए पायलट जोड़े। इसी दौरान कंपनी ने करीब 2 प्रतिशत ज्यादा फ्लाइट चलाईं। यह बढ़ोतरी तब हुई, जब दिसंबर की परेशानी के बाद सरकार ने कंपनी की क्षमता में 10 प्रतिशत की कटौती की थी।

रिपोर्ट्स में कहा गया था कि नए फ्लाइट ड्यूटी नियमों के हिसाब से काम करने के लिए IndiGo को करीब 1,000 और पायलटों की जरूरत पड़ सकती है।

हर साल कम हुए नए पायलट

IndiGo ने FY25 में 418 नए पायलट जोड़े थे। इसके बाद कंपनी में पायलटों की कुल संख्या बढ़कर 5,456 हो गई थी। FY24 में कंपनी ने 631 पायलट जोड़े थे, जबकि FY23 में 616 नए पायलट शामिल हुए थे।

कंपनी ने सबसे ज्यादा 830 पायलट FY20 में जोड़े थे। इसके तुरंत बाद कोरोना के कारण हवाई सफर पर बड़ा असर पड़ा था। इन आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में IndiGo में नए पायलट जोड़ने की रफ्तार कम हुई है।

दिसंबर में क्यों बिगड़ी थी स्थिति

दिसंबर 2025 के पहले सप्ताह में पायलटों के लिए नए फ्लाइट ड्यूटी नियम लागू हुए थे। इसके बाद IndiGo की बड़ी संख्या में फ्लाइट रद्द हो गई थीं। इसके कारण हजारों लोग अलग-अलग एयरपोर्ट पर फंस गए थे और उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ी थी।

IndiGo के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल भाटिया ने सालाना रिपोर्ट में इस समय को ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए बेहद मुश्किल बताया। उन्होंने कहा कि कंपनी ने इस घटना से सीख ली है। इसके साथ ही सिस्टम, काम करने के तरीके और ऑपरेशनल तैयारी को मजबूत करने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं।

12 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया सफर

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FY26 में IndiGo ने कुल 7,87,741 फ्लाइट चलाईं। यह FY25 के मुकाबले करीब 2 प्रतिशत ज्यादा है। इस दौरान एयरलाइन ने 12.3 करोड़ से ज्यादा लोगों को सफर कराया। यात्रियों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

कंपनी का पैसेंजर लोड फैक्टर 84.4 प्रतिशत रहा। IndiGo का नेटवर्क 144 डेस्टिनेशन तक पहुंच गया है। इनमें 98 घरेलू और 46 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन शामिल हैं।

कंपनी इस दशक के आखिर तक 600 से ज्यादा विमानों वाली एयरलाइन बनने की तैयारी कर रही है। इसके लिए IndiGo ने नौ एविएशन अकादमियों के साथ अपने कैडेट पायलट प्रोग्राम का दायरा भी बढ़ाया है।



