scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगIndian Army Internship 2026: छात्रों के लिए शानदार मौका! ₹75,000 तक स्टाइपेंड - जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

Indian Army Internship 2026: छात्रों के लिए शानदार मौका! ₹75,000 तक स्टाइपेंड - जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

इंडियन आर्मी जर्नलिज्म स्टूडेंट्स को दिल्ली में काम सीखने और अच्छा स्टाइपेंड पाने का मौका दे रही है। हालांकि, इस इंटर्नशिप के लिए कुछ सख्त नियम और जरूरी शर्तें भी तय की गई हैं। कौन अप्लाई कर सकता है और सिलेक्शन के बाद क्या करना होगा, यहां जानें।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 29, 2026 11:01 IST

In Short

  • BJMC स्टूडेंट्स के लिए 75 वर्किंग डेज की इंटर्नशिप, 15 एकेडमिक क्रेडिट भी मिलेंगे।
  • इंटर्नशिप पूरी करने पर ₹75,000 तक स्टाइपेंड, लेकिन अटेंडेंस 75% से कम नहीं होनी चाहिए।
  • 15 दिन ऑनलाइन और 60 दिन दिल्ली ऑफिस में काम, रहने का इंतजाम खुद करना होगा।

Indian Army Internship: इंडियन आर्मी ने जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए एक खास इंटर्नशिप शुरू की है। इसमें स्टूडेंट्स को डिजिटल मीडिया, कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया से जुड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा।

यह प्रोग्राम पढ़ाई के साथ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को समझने का मौका देगा। अब जानते हैं कि इसमें क्या काम करना होगा, कितनी रकम मिलेगी और जॉइनिंग के लिए किन नियमों को पूरा करना जरूरी है।

advertisement

स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन का मिलेगा एक्सपीरियंस

यह इंटर्नशिप खास तौर पर बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन यानी BJMC की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए है। इसे AICTE इंटर्नशिप पोर्टल पर एडिशनल डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन के तहत ऑफर किया गया है।

पूरे प्रोग्राम की अवधि 75 वर्किंग डेज होगी। शुरुआत के 15 वर्किंग डेज ऑनलाइन पूरे किए जाएंगे, जबकि इसके बाद 60 वर्किंग डेज के लिए चुने गए स्टूडेंट्स को दिल्ली में ऑफिस जाकर काम करना होगा। इंटर्नशिप पूरी करने पर 15 एकेडमिक क्रेडिट भी दिए जाएंगे।

इंटर्न्स को मीडिया एनालिसिस, बिहेवियरल रिसर्च, क्रिएटिव कंटेंट जनरेशन और सोशल मीडिया कैंपेन प्लानिंग से जुड़ा काम सिखाया जाएगा। इसके अलावा पब्लिक अफेयर्स, ऑडियंस एंगेजमेंट, डिजिटल स्टोरीटेलिंग और डेटा के आधार पर फैसले लेने वाले असाइनमेंट भी दिए जाएंगे।

ऑफिस में काम करने के दौरान स्मार्टफोन और लैपटॉप अंदर ले जाने की इजाजत नहीं होगी। इन्हें एंट्री के समय सिक्योरिटी गेट पर जमा करना होगा। केवल बेसिक नॉन-स्मार्टफोन अंदर ले जा सकते हैं। काम के लिए इंटरनेट वाले वर्कस्टेशन ऑफिस की ओर से दिए जाएंगे। अब सवाल है कि इस इंटर्नशिप में स्टूडेंट्स को कितनी रकम मिल सकती है?

₹75,000 तक मिल सकता है स्टाइपेंड

इंटर्नशिप के लिए हर महीने ₹30,000 का स्टाइपेंड तय किया गया है। पूरे 75 दिन का प्रोग्राम सफलतापूर्वक पूरा करने पर उम्मीदवार को कुल ₹75,000 तक मिल सकते हैं। हालांकि, स्टाइपेंड की रकम इंटर्नशिप खत्म होने के बाद ही दी जाएगी।

स्टाइपेंड पाने के लिए अटेंडेंस का ध्यान रखना बेहद जरूरी होगा। किसी उम्मीदवार की अटेंडेंस 75% से कम रहती है तो उसे कोई स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। ऑफिस टाइम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा और काम सोमवार से शनिवार तक करना होगा।

ऑफिस में फॉर्मल ड्रेस कोड भी लागू रहेगा। पुरुष उम्मीदवारों को फॉर्मल शर्ट, ट्राउजर और फॉर्मल शूज पहनने होंगे। महिला उम्मीदवार इंडियन सूट या वेस्टर्न फॉर्मल कपड़े पहन सकती हैं। स्टाइपेंड और ऑफिस नियम जानने के बाद अब जॉइनिंग के जरूरी डॉक्यूमेंट्स और शर्तों को समझते हैं।

advertisement

जॉइनिंग के नियम और जरूरी शर्तें

आवेदन करने की आखिरी तारीख 2 अगस्त 2026 है। चुने गए उम्मीदवारों को जॉइनिंग से पहले ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे:

  • कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट या रजिस्ट्रार से जारी करंट डिग्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट।
  • लोकल अथॉरिटी से जारी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट।
  • ड्राइविंग लाइसेंस जैसे किसी सरकारी फोटो ID की कॉपी।
  • हाल की पासपोर्ट साइज फोटो।
  • दिल्ली में रहने का इंतजाम उम्मीदवार को खुद करना होगा।
  • इंटर्नशिप के बाद प्लेसमेंट या नौकरी की कोई मदद नहीं दी जाएगी।
  • किसी प्रोजेक्ट के लिए स्मार्ट डिवाइस की जरूरत होने पर फैसला सिलेक्शन के समय केस-बाय-केस आधार पर होगा।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 29, 2026