नेपाल में तबाही के बीच भारत का राहत अभियान तेज, दवाइयां और फूड पैकेट लेकर दूसरी फ्लाइट रवाना

नेपाल में आई भीषण फ्लैश फ्लड के बाद राहत और बचाव अभियान के लिए भारत ने मदद तेज कर दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए जानकारी दी कि नेपाल के लिए राहत सामग्री लेकर दूसरी फ्लाइट रवाना हो चुकी है।

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जयशंकर ने बताया कि इस फ्लाइट में 37.5 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) सामग्री, दवाइयां और खाने के पैकेट भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल के अधिकारियों के लगातार संपर्क में है और राहत प्रयासों में मजबूती से सहयोग करता रहेगा।

दूसरी फ्लाइट से भेजी गई राहत सामग्री



विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने पोस्ट में कहा कि नेपाल के लिए भेजी गई दूसरी फ्लाइट में जरूरी राहत सामग्री शामिल है। इसमें आपदा प्रभावित लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दवाइयां और फूड पैकेट भी भेजे गए हैं।

A second flight has just taken off, carrying 37.5 tonnes of HADR material, medicines & food packets for Nepal.



India remains in close and continuous touch with the Nepalese authorities. We will continue to strongly support the ongoing relief efforts.



🇮🇳🇳🇵 pic.twitter.com/4m46leqfkC — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) August 27, 2026

भारत की ओर से यह मदद नेपाल में जारी राहत अभियान को मजबूती देने के लिए भेजी गई है। भारत लगातार नेपाल के अधिकारियों के संपर्क में बना हुआ है ताकि जरूरत के अनुसार सहायता पहुंचाई जा सके।

पहली खेप में भेजी गई थी 10 टन राहत सामग्री



भारत इससे पहले भी नेपाल के लिए राहत सामग्री भेज चुका है। भारतीय वायुसेना के C-130J विमान के जरिए करीब 10 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी गई थी।

Credit: @DrSJaishankar on X

इस खेप में टेंट, कंबल, हाइजीन से जुड़ी सामग्री, सोलर लाइट और दवाइयां शामिल थीं। इसके बाद अब दूसरी फ्लाइट के जरिए राहत सामग्री की मात्रा और बढ़ाई गई है।

पीएम मोदी ने नेपाल को मदद का भरोसा दिया



नेपाल में हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से फोन पर बात की और हरसंभव मानवीय सहायता का भरोसा दिया।

भारत की ओर से आगे भी राहत सामग्री भेजने की तैयारी की जा रही है। जरूरत पड़ने पर C-17 और C-130 विमानों के जरिए अतिरिक्त सहायता पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा बचाव और निकासी अभियान के लिए हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल की भी तैयारी है।

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नेपाल में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही



नेपाल में आई भीषण फ्लैश फ्लड ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। हादसे में अब तक 162 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग लापता हैं। इनमें 130 से ज्यादा भारतीय नागरिक भी शामिल हैं।

बाढ़ के कारण कई इलाकों में सड़क, पुल और बिजली परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में राहत और बचाव कार्यों के साथ प्रभावित लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाना बड़ी चुनौती बनी हुई है।

भारत ने बढ़ाई मदद



नेपाल में आई इस आपदा के बीच भारत लगातार राहत अभियान में सहयोग कर रहा है। दूसरी फ्लाइट से भेजी गई 37.5 टन राहत सामग्री के जरिए भारत ने एक बार फिर नेपाल के लिए अपनी सहायता बढ़ाई है।