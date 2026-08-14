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Newsट्रेंडिंगस्वतंत्रता दिवस 2026: 15 अगस्त को लाल किले से गूंजेगा देशभक्ति का संदेश, जानें कब और कहां देख सकेंगे पीएम मोदी का भाषण

स्वतंत्रता दिवस 2026: 15 अगस्त को लाल किले से गूंजेगा देशभक्ति का संदेश, जानें कब और कहां देख सकेंगे पीएम मोदी का भाषण

15 अगस्त 2026 को भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। लाल किले पर होने वाले मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। इस बार कार्यक्रम की थीम युवाओं की भूमिका और ‘वंदे मातरम’ के 150 साल पूरे होने पर आधारित होगी।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 14, 2026 17:09 IST

In Short

  • 15 अगस्त 2026 को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे देश को संबोधित
  • सुबह 6:30 बजे से शुरू होगा स्वतंत्रता दिवस समारोह का लाइव प्रसारण
  • 2026 समारोह की थीम ‘युवा शक्ति फॉर विकसित भारत@2047’ और वंदे मातरम के 150 साल पर केंद्रित होगी

भारत इस साल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। 15 अगस्त 2026 को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर होने वाला मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आयोजित होगा। इस दौरान तिरंगा फहराने के साथ प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। इस बार का कार्यक्रम युवाओं की भूमिका और ‘वंदे मातरम’ के 150 साल पूरे होने की खास थीम के साथ मनाया जाएगा। समारोह से जुड़ी पूरी जानकारी जानना जरूरी है, ताकि आप इसे सही समय पर देख सकें।

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सुबह 6:30 बजे शुरू होगा लाइव प्रसारण

स्वतंत्रता दिवस समारोह का लाइव प्रसारण 15 अगस्त 2026 को सुबह करीब 6:30 बजे आईएसटी से शुरू होने की उम्मीद है। इसमें प्रधानमंत्री के लाल किले पहुंचने से लेकर सभी मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी दिखाई जाएगी।

इसके बाद करीब 7:30 बजे आईएसटी पर प्रधानमंत्री द्वारा तिरंगा फहराया जाएगा। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान होगा और फिर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। आमतौर पर प्रधानमंत्री का भाषण सुबह 9 बजे से 9:30 बजे के बीच पूरा हो जाता है, हालांकि इसकी अवधि अलग-अलग हो सकती है।

टीवी पर यहां देख सकेंगे स्वतंत्रता दिवस समारोह

जो लोग टीवी पर समारोह देखना चाहते हैं, वे इंडिया टुडे और आज तक चैनलों के साथ इनके यूट्यूब चैनल पर भी लाइव कार्यक्रम देख सकेंगे। इसके अलावा बिजनेस टुडे के यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर भी इससे जुड़े सभी अपडेट मिलेंगे।

सरकारी प्रसारण चैनल दूरदर्शन भी स्वतंत्रता दिवस समारोह का लाइव कवरेज करेगा। डीडी नेशनल, डीडी न्यूज और डीडी इंडिया पर ध्वजारोहण, प्रधानमंत्री का भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभर के जश्न की तस्वीरें दिखाई जाएंगी।

ऑनलाइन समारोह देखने के विकल्प

अगर आपके पास टीवी की सुविधा नहीं है तो आप ऑनलाइन भी स्वतंत्रता दिवस समारोह देख सकेंगे। लाइव प्रसारण इन जगहों पर उपलब्ध रहने की उम्मीद है:

  • दूरदर्शन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर
  • डीडी न्यूज और डीडी नेशनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर
  • प्रेस सूचना ब्यूरो के आधिकारिक सोशल मीडिया चैनल पर
  • प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट और आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर
  • पीएमइंडिया डॉट जीओवी डॉट इन पर
  • नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्वतंत्रता दिवस वेबसाइट पर
  • प्रसार भारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव्स पर

‘युवा शक्ति फॉर विकसित भारत@2047’ होगी 2026 की थीम

इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह की आधिकारिक थीम “युवा शक्ति फॉर विकसित भारत@2047” रखी गई है। इसके जरिए देश के विकास में युवाओं की भूमिका को दिखाया जाएगा।

इसके साथ ही साल 2026 में ‘वंदे मातरम’ के 150 साल पूरे होने का भी जश्न मनाया जाएगा। यह गीत भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। प्रधानमंत्री के लाल किले पहुंचने पर ‘वंदे मातरम’ के गायन की खास व्यवस्था भी की जाएगी।

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लाल किले समारोह में दिखेगी देशभक्ति की झलक

लाल किले पर होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का आगमन, गार्ड ऑफ ऑनर, तिरंगा फहराना और राष्ट्रगान जैसे मुख्य कार्यक्रम शामिल होंगे। इसके बाद पारंपरिक 21 तोपों की सलामी के साथ प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन होगा।

समारोह में छात्रों और कलाकारों द्वारा देशभक्ति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए जाएंगे। इस बार अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े युवा उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों और समुदाय प्रतिनिधियों को भी विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया जाएगा। सरकार ने पहले करीब 5,000 विशेष मेहमानों को आमंत्रित करने की जानकारी दी थी।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 14, 2026