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NewsऑटोMaruti Baleno Facelift 5 सितंबर को होगी लॉन्च! नए लुक और फीचर्स के साथ बढ़ सकती है कीमत

Maruti Baleno Facelift 5 सितंबर को होगी लॉन्च! नए लुक और फीचर्स के साथ बढ़ सकती है कीमत

मारुति सुज़ुकी 5 सितंबर को बलेनो का फेसलिफ्ट वर्शन लॉन्च कर सकती है. इस प्रीमियम हैचबैक में हल्के-फुल्के स्टाइलिंग बदलाव, कुछ नए फ़ीचर्स और वही पुराना पावरट्रेन देखने को मिल सकता है.

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 14, 2026 17:01 IST
Maruti Baleno Facelift
Maruti Baleno Facelift

In Short

  • Maruti Baleno Facelift 5 सितंबर 2026 को लॉन्च हो सकती है, नए फ्रंट लुक और बंपर के साथ आएगी।
  • नई Baleno में सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग और नए इंटीरियर जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है।
  • 1.2-लीटर पेट्रोल और CNG इंजन जारी रह सकते हैं, जबकि कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है।

मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक Baleno का फेसलिफ्ट मॉडल 5 सितंबर 2026 को लॉन्च कर सकती है। नई Baleno में बाहर से लेकर अंदर तक कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कंपनी इसमें नए लुक के साथ कुछ नए फीचर्स भी जोड़ सकती है। इसकी कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा रहने की उम्मीद है।

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Baleno की दूसरी जनरेशन 2022 में लॉन्च हुई थी। इसके बाद से कार में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। अब नए मॉडल के जरिए मारुति इसे Hyundai i20 और Tata Altroz जैसी कारों के मुकाबले ज्यादा आकर्षक बनाने की कोशिश कर सकती है।

आगे से ज्यादा बदली हुई दिखेगी Baleno

नई Baleno में सबसे ज्यादा बदलाव इसके आगे के हिस्से में देखने को मिल सकते हैं। टेस्टिंग के दौरान देखी गई कार में नई ग्रिल दिखाई देती है। इसमें हेडलाइट्स के बीच एक पतली पट्टी दी जा सकती है, जिससे कार पहले से ज्यादा चौड़ी और शार्प दिखाई देगी।

मौजूदा मॉडल की LED हेडलाइट्स और बूमरैंग शेप वाली डे-टाइम रनिंग लाइट्स को बरकरार रखा जा सकता है। वहीं, आगे के बंपर में भी बदलाव किए जा सकते हैं।

टेस्टिंग के दौरान देखी गई कार में मौजूदा Baleno जैसे फॉग लैंप नजर नहीं आए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि मारुति बंपर के निचले हिस्से का डिजाइन भी बदल सकती है।

साइड में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। यहां नए अलॉय व्हील दिए जा सकते हैं, जबकि कार का बाकी डिजाइन पहले जैसा रह सकता है। पीछे की तरफ टेल-लाइट का डिजाइन भी मौजूदा मॉडल जैसा रह सकता है, लेकिन नया बंपर दिया जा सकता है।

अंदर से भी मिल सकते हैं नए फीचर्स

Baleno फेसलिफ्ट के अंदर का पूरा डिजाइन बदलने की उम्मीद नहीं है। टेस्टिंग के दौरान देखी गई कार में मौजूदा मॉडल जैसा ही डैशबोर्ड नजर आया है।

इसमें 9-इंच टचस्क्रीन, एयर-कंडीशनिंग वेंट्स और तीन-स्पोक स्टीयरिंग जैसे फीचर्स मिलते रह सकते हैं।

हालांकि, मारुति नई सीट कवर, नए इंटीरियर डिजाइन और अलग रंगों का इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा कार में एम्बिएंट लाइटिंग और सिंगल-पेन सनरूफ जैसे नए फीचर्स भी मिल सकते हैं। ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, छह-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, पावर्ड ORVM और ऑटो-डिमिंग IRVM जैसे फीचर्स भी जारी रह सकते हैं।

इंजन में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं

Baleno फेसलिफ्ट में मौजूदा इंजन को ही जारी रखा जा सकता है। इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो करीब 90bhp की पावर और 113Nm का टॉर्क देता है।

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इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का विकल्प मिल सकता है। इसका CNG मॉडल भी जारी रहने की उम्मीद है। CNG वर्जन करीब 77bhp की पावर और 98.5Nm का टॉर्क देता है और इसे मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पेश किया जाता है।

कितनी होगी कीमत?

नए लुक और ज्यादा फीचर्स के चलते Baleno फेसलिफ्ट की कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है। हालांकि, इसकी सही कीमत लॉन्च के समय ही सामने आएगी।

लॉन्च के बाद इसका मुकाबला Hyundai i20, Tata Altroz और Toyota Glanza जैसी कारों से रहेगा। अगर 5 सितंबर को लॉन्च होता है, तो नई Baleno में सबसे बड़ा बदलाव इसके नए लुक और ज्यादा फीचर्स के तौर पर देखने को मिल सकता है, जबकि इंजन और बाकी मैकेनिकल हिस्सों में बड़े बदलाव की उम्मीद कम है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 14, 2026