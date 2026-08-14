Mahindra Blazo i-TRK लॉन्च, 320bhp इंजन और AI सिस्टम के साथ 48 घंटे की अपटाइम गारंटी

महिंद्रा ट्रक एंड बस ने भारत में Blazo i-TRK लॉन्च किया है। कंपनी इसे ऐसे भारी ट्रक के तौर पर पेश कर रही है, जो ट्रांसपोर्ट कारोबार चलाने वालों को डीजल की बचत, कम सर्विस टाइम और ट्रक पर बेहतर नजर रखने में मदद कर सकता है।

320bhp का इंजन और 1,100Nm टॉर्क

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Blazo i-TRK में 7.2-लीटर डीजल इंजन मिलता है। यह इंजन 1,100rpm से 1,700rpm के बीच 320bhp की पावर और 1,100Nm का टॉर्क देता है।

इस बार 320bhp वाला इंजन पूरी i-TRK रेंज में दिया गया है। महिंद्रा का दावा है कि सड़क, वजन और ड्राइविंग जैसी स्थितियों के आधार पर यह ट्रक 10 फीसदी तक ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी दे सकता है।

AI सिस्टम खुद चुनेगा सही ड्राइव मोड

Blazo i-TRK की बड़ी खासियत इसका iFuelSmart सिस्टम है। महिंद्रा इसे AI की मदद से चलने वाला ऑटोमैटिक ड्राइव सिस्टम बताती है। यह सिस्टम सड़क की चढ़ाई-उतराई, ट्रक पर रखे वजन और ड्राइविंग की स्थिति को लगातार देखता है। इसके बाद यह अपने आप सही ड्राइव मोड चुनता है। इसका मकसद ड्राइवर को बार-बार खुद मोड बदलने की जरूरत कम करना है।

ट्रक के 320bhp mPOWER इंजन में TurboMAXX टर्बोचार्जर भी मिलता है। यह इंजन में हवा की सप्लाई और कम स्पीड पर टॉर्क को बेहतर करने में मदद करता है। इसके अलावा OptiFuel एयर कंप्रेसर भी दिया गया है। जरूरत के मुताबिक एयर प्रेशर बनने के बाद यह अलग हो जाता है, जिससे इंजन की पावर का कम हिस्सा कंप्रेसर में जाता है और ज्यादा पावर ट्रक को चलाने में इस्तेमाल होती है।

महिंद्रा का दावा है कि इन बदलावों से पांच साल में एक ट्रक पर 15 लाख रुपये तक की अतिरिक्त कमाई हो सकती है।

48 घंटे में ट्रक सड़क पर नहीं आया तो मिलेगा पैसा

महिंद्रा Blazo i-TRK के साथ 48 घंटे की अपटाइम गारंटी भी दे रही है। यानी अगर सर्विस के बाद ट्रक तय 48 घंटे के अंदर सड़क पर वापस नहीं आता है, तो योग्य ग्राहक को हर दिन 10,000 रुपये मिल सकते हैं।

कंपनी के मुताबिक, उसके mQSP सर्विस पॉइंट नेशनल हाईवे पर करीब 75 किलोमीटर और स्टेट हाईवे पर 50 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हैं। इसके अलावा 250 जरूरी पार्ट्स के लिए भी 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने की गारंटी दी गई है।

मोबाइल से ट्रक पर रख सकते हैं नजर

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Blazo i-TRK में iMAXX 2.0 कनेक्टेड फ्लीट सिस्टम मिलता है। इसकी मदद से ट्रक मालिक मोबाइल या कंप्यूटर से ट्रक की हालत, ड्राइवर के व्यवहार और सर्विस की जरूरत पर नजर रख सकते हैं। इसमें रिमोट AC कंट्रोल और रिमोट इंजन स्टार्ट रोकने का फीचर भी है। सिस्टम एयर फिल्टर और DPF से जुड़ी परेशानी का अलर्ट भी दे सकता है।

इसके अलावा डीजल और AdBlue खत्म होने से पहले कितनी दूरी चल सकती है, इसकी जानकारी भी मिलती है। एक ऑप्शनल कैमरा सिस्टम भी उपलब्ध है, जो ड्राइवर की पहचान, सीट बेल्ट और थकान या नींद जैसे संकेतों पर नजर रख सकता है।

ड्राइवर के आराम का भी ध्यान

Blazo i-TRK में तीन तरह से एडजस्ट होने वाली सस्पेंडेड सीट दी गई है। इसे सड़क के झटकों और कंपन को कम करने के लिए बनाया गया है। इसमें क्रूज कंट्रोल, फैक्ट्री-फिटेड AC, Bluetooth, FM/AM रेडियो, USB और AUX जैसे फीचर्स मिलते हैं।

ट्रक के 9-स्पीड गियरबॉक्स वाले वर्जन में 430mm हेवी-ड्यूटी क्लच दिया गया है। इसमें क्लच कितना घिस चुका है, यह बताने वाला इंडिकेटर भी मिलता है।

ऐप से सर्विस भी कर सकते हैं मैनेज

Mahindra का Now24x7 ऐप सर्विस से जुड़े कई काम आसान करता है। ट्रक मालिक इससे सर्विस रिक्वेस्ट भेज और ट्रैक कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, सर्विस हिस्ट्री देख सकते हैं और रोडसाइड मदद मांग सकते हैं। ऐप से स्पेयर पार्ट्स ऑर्डर करने और खराब ट्रक की लोकेशन देखने की सुविधा भी मिलती है।

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Blazo i-TRK के साथ लंबे समय के मेंटेनेंस और वारंटी प्लान भी मिलते हैं। इनमें 6 साल/6 लाख किलोमीटर और 8 साल/8 लाख किलोमीटर तक के प्लान शामिल हैं।

कुल मिलाकर, Mahindra Blazo i-TRK सिर्फ ज्यादा पावर देने वाले ट्रक के तौर पर नहीं, बल्कि फ्यूल बचत, कम डाउनटाइम और टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रक चलाने का खर्च कम करने वाले कमर्शियल वाहन के तौर पर पेश किया गया है।