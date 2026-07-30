5 महीने तक नौकरी नहीं मिली, AI की मदद से ऐसे मिला ₹1.5 करोड़ सालाना पैकेज

artificial intelligence career: आज के समय में नौकरी ढूंढना कई लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। अच्छी पढ़ाई और कई सालों का अनुभव होने के बाद भी कई बार लोगों को महीनों तक नई नौकरी नहीं मिल पाती। ऐसी ही एक कहानी सोशल मीडिया पर चर्चा में है। एक शख्स ने बताया कि नौकरी जाने के बाद उसने करीब पांच महीने तक नई नौकरी खोजी, लेकिन बार-बार निराशा मिली। आखिर में उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद ली और यही तरीका उसके काम आ गया। AI की मदद से उसने इंटरव्यू की तैयारी करने का तरीका बदला और आखिरकार उसे करीब ₹1.5 करोड़ सालाना पैकेज वाली नई नौकरी मिल गई।

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10 साल की नौकरी के बाद बदली पूरी कहानी

शख्स ने अपनी कहानी रेडिट पर शेयर की। उसने बताया कि वह करीब 10 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा था। इस दौरान उसे तीन बार प्रमोशन भी मिला। लेकिन फरवरी के आखिर में कंपनी ने अचानक उसे नौकरी से निकाल दिया।

नौकरी जाने के बाद उसने नई नौकरी के लिए कोशिश शुरू कर दी। उसने कई कंपनियों में आवेदन किया और इंटरव्यू दिए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। कई बार इंटरव्यू अच्छा होने के बाद भी आगे बात नहीं बढ़ पाई।

पांच महीने तक नहीं मिली सफलता

शख्स ने बताया कि कुछ कंपनियों में इंटरव्यू देने के बाद पद ही खत्म कर दिया गया। कुछ जगहों पर भर्ती रोक दी गई, जबकि कुछ कंपनियों ने उस जगह के लिए अपने ही किसी कर्मचारी को चुन लिया।

लगातार मिल रही असफलता से उसका भरोसा भी कम होने लगा। इसके बाद उसने अपनी तैयारी करने का तरीका बदला और इंटरव्यू की तैयारी के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल शुरू किया।

AI ने आसान की इंटरव्यू की तैयारी

शख्स ने बताया कि वह जिस कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन करता था, उसकी नौकरी से जुड़ी जानकारी AI टूल में डालता था। इसके साथ ही वह इंटरव्यू लेने वाले लोगों के बारे में भी जानकारी देता था।

इसके बाद AI उसे संभावित सवालों की तैयारी करवाता था। साथ ही उसके अनुभव के हिसाब से बेहतर जवाब बनाने में भी मदद करता था। इससे उसे कंपनी की जरूरत समझने और इंटरव्यू के लिए सही तैयारी करने में मदद मिली।

जवाब देने का तरीका भी बदला

शख्स के मुताबिक, पहले वह इंटरव्यू में कई बार जरूरत से ज्यादा लंबा जवाब दे देता था। AI ने उसे बताया कि कम शब्दों में अपनी बात को साफ और अच्छे तरीके से कैसे रखा जाए।

AI की मदद से उसने अपने अनुभव और काम की उपलब्धियों को बेहतर तरीके से बताना सीखा। इसके बाद उसके इंटरव्यू पहले से बेहतर होने लगे और आखिरकार उसे करीब ₹1.5 करोड़ सालाना पैकेज वाली नौकरी मिल गई।

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AI मदद करता है लेकिन सब कुछ नहीं कर सकता

शख्स ने यह भी कहा कि AI कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे बिना मेहनत के नौकरी मिल जाए। सिर्फ AI के भरोसे नौकरी हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए अनुभव, काम की जानकारी और अच्छी तैयारी भी जरूरी है।

आज कई लोग AI का इस्तेमाल रिज्यूमे बनाने, इंटरव्यू की तैयारी करने और सवालों के जवाब की प्रैक्टिस करने के लिए कर रहे हैं। सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो AI नौकरी पाने की तैयारी को आसान बना सकता है।