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हिमाचल में 18 जून का ऑरेंज अलर्ट, 5 जिलों में ओले और तेज बारिश

हिमाचल प्रदेश में मॉनसून से पहले मौसम में बदलाव देखा गया है। 18 जून के लिए पांच जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 22 जून तक बारिश होने की संभावना है और अगले एक सप्ताह के भीतर मॉनसून के पहुंचने पर नजर बनी हुई है।

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Franklin Nigam
Franklin Nigam
UPDATED: Jun 17, 2026 12:31 IST
AI Image
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In Short

  • शिमला मौसम कार्यालय ने 18 जून के लिए सतर्क रहने को कहा
  • चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में ओलों की आशंका
  • गरज-चमक, बिजली गिरने और 40-50 किमी रफ्तार की हवाएं संभव
  • राज्य में 22 जून तक बारिश और अगले हफ्ते मॉनसून संभव

मॉनसून की एंट्री से पहले हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मौसम सुहाना बना हुआ है. राज्य में आंधी और बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं. मौसम विभाग ने 18 जून के लिए सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है. शिमला मौसम कार्यालय ने पांच जिलों में ओले, गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

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इस अलर्ट के तहत चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में अलग-अलग जगहों पर ओले पड़ने की आशंका है. इसके साथ गरज-चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है. मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में 22 जून तक बारिश का दौर जारी रह सकता है.

मौसम विभाग ने बुधवार से शनिवार तक पांच से दस जिलों में गरज-चमक, बिजली और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है. विभाग के मुताबिक 18 जून से उत्तर-पश्चिम भारत पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) असर डालने वाला है. इसी वजह से पूरे हिमाचल में मौसम नम रहने की उम्मीद है.

पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के असर से मॉनसून से पहले ही राज्य में अच्छी बारिश होने की संभावना है. अभी तक कुफरी में 39.6 मिलीमीटर, नगरोटा सुरियां में 35.6 मिलीमीटर, शिमला में 13.4 मिलीमीटर, कांगड़ा में 10.9 मिलीमीटर, सुंदरनगर में 17.9 मिलीमीटर और मंडी में 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है.

जून महीने में आमतौर पर मौसम में इतना बदलाव कम देखा जाता है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) की वजह से राज्य में नमी बढ़ गई है. इस बीच दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की दस्तक पर भी नजर बनी हुई है. शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, मॉनसून की प्रगति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

हिमाचल में सामान्य तौर पर मॉनसून 22 जून के आसपास शिमला पहुंचता है, जबकि 25 जून तक पूरे प्रदेश को कवर कर लेता है. मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अगले एक हफ्ते में मॉनसून दस्तक दे सकता है. फिलहाल 18 जून के अलर्ट और 22 जून तक बारिश के अनुमान के बीच राज्य में मौसम पर नजर बनाए रखने की जरूरत है.

Edited By:
franklin nigam
Published On:
Jun 17, 2026