'क्या ये नया iPhone है?' पूछकर महिला के हाथ से छीन ले गए iPhone 18 Pro, तीन दिन पहले ही खरीदा था फोन

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बाइक सवार दो बदमाशों ने एक महिला से उसका नया iPhone 18 Pro छीन लिया। बदमाशों ने फोन छीनने से पहले महिला से पूछा कि क्या यह नया आईफोन है। महिला ने हाँ कहते ही दोनों फोन लेकर फरार हो गए। महिला के परिवार के मुताबिक, यह फोन घटना से महज तीन दिन पहले खरीदा गया था।

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ई-रिक्शा में ऑफिस जा रही थीं महिला

शुभी भंडारी ई-रिक्शा से अपने ऑफिस जा रही थीं। रास्ते में उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए अपना फोन निकाला। इसी दौरान हेलमेट पहने दो युवक मोटरसाइकिल से उनके पास पहुंचे।

शुभी के मुताबिक, युवकों ने पहले उनसे उनका पता पूछा। इसके बाद उनकी नजर महिला के हाथ में मौजूद फोन पर पड़ी। उन्होंने पूछा कि क्या यह नया आईफोन है। शुभी ने जैसे ही हाँ कहा, बदमाश उनके हाथ से फोन छीनकर मोटरसाइकिल पर फरार हो गए।

तीन दिन पहले खरीदा था iPhone 18 Pro

शुभी के पति साकेत गुप्ता के मुताबिक, उन्होंने घटना से सिर्फ तीन दिन पहले नया iPhone 18 Pro खरीदा था। परिवार इस बात को लेकर भी चिंतित है कि बदमाशों ने फोन छीनने से पहले उसके मॉडल के बारे में पूछा था।

घटना के बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। परिजनों ने सुबह के समय प्रमुख सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी कम होने को लेकर भी चिंता जताई है।

CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस फुटेज और दूसरे सबूतों की मदद से बाइक सवार दोनों आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है।