ओवल ऑफिस में दिवाली की रौनक, ट्रंप ने जलाया दीया तो भारतीय कारोबारी ने दिया खास तोहफा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में दिवाली का जश्न मनाया। इस दौरान उन्होंने ओवल ऑफिस में पारंपरिक दीया जलाया। कार्यक्रम में भारतीय-अमेरिकी समुदाय की कई जानी-मानी हस्तियां, अमेरिकी अधिकारी और कारोबारी शामिल हुए। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा भी इस मौके पर मौजूद रहे।

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इस आयोजन में भारतीय संस्कृति और दिवाली के महत्व की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में सेलिब्रिटी शेफ विकास खन्ना, IBM के CEO अरविंद कृष्णा, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के CEO संजय मेहरोत्रा, FBI डायरेक्टर काश पटेल और अमेरिकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर जय भट्टाचार्य शामिल हुए।

इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी कमिश्नर अर्जुन मोदी भी कार्यक्रम में मौजूद थे।

ट्रंप को भेंट की गई हनुमान चालीसा

इस दिवाली समारोह के दौरान GOQii टेक्नोलॉजीज के फाउंडर और CEO विशाल गोंडल ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हनुमान चालीसा की एक प्रति भेंट की। गोंडल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कार्यक्रम की तस्वीरें साझा करते हुए इसे ओवल ऑफिस में रोशनी और एकजुटता का खास पल बताया।

उन्होंने कहा कि ट्रंप के साथ दिवाली मनाना उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा को साहस, भक्ति और शक्ति का प्रतीक बताते हुए इसकी एक प्रति राष्ट्रपति को दी।

गोंडल ने अपने पोस्ट में लिखा कि जब दीये जलाए जा रहे थे, तब उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती और मजबूत होने की प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने अंधकार पर रोशनी की जीत की कामना की।

उन्होंने भारतीय परंपरा से जुड़े शब्द 'जुग जुग जियो' का भी जिक्र किया। इसका मतलब है कि आप लंबे समय तक जिएं। गोंडल ने इसे दुनिया भर के लोगों के लिए शांति, समृद्धि, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की शुभकामना बताया।

भारतीय-अमेरिकी समुदाय की कई हस्तियां रहीं मौजूद

इस समारोह में रुबी ढल्ला, राजीव शर्मा, विश्वजीत मल्लमपति और हेतलकुमार पटेल भी शामिल हुए। रुबी ढल्ला धल्ला ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रेसिडेंट और CEO हैं, जबकि राजीव शर्मा नैक सिस्टम्स के फाउंडर और CEO हैं। इसके अलावा व्हाइट हाउस इवेंट्स अशर अरविंद चड्ढा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।

2003 में शुरू हुई थी व्हाइट हाउस में दिवाली मनाने की परंपरा

व्हाइट हाउस में दिवाली मनाने की परंपरा साल 2003 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में शुरू हुई थी। शुरुआत में ये कार्यक्रम मुख्य रूप से आइजनहावर एग्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग में आयोजित किए जाते थे।

साल 2009 में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा व्हाइट हाउस में खुद दीया जलाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने ईस्ट रूम में आयोजित समारोह में दीया जलाया था। इसके बाद से अलग-अलग अमेरिकी प्रशासन के दौरान दिवाली समारोह आयोजित होते रहे हैं। इन कार्यक्रमों में ओवल ऑफिस और रूजवेल्ट रूम जैसी जगहों पर भी दीप जलाए गए हैं।